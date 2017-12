DELFI TV AASTALÕPP | Brigitte Susanne Hunt, Ott Kiivikas ja teised panevad Delfi ajakirjanikud tõeliselt proovile!

Ajakirjanikel on olnud igati töine aasta. Põrutavaid uudiseid on tulnud igast ilmakaarest. Selgitamaks välja, kui palju neile infomürast midagi üldse meelde talletus, kutsusime appi uudistega teravalt kursis olevad sõltumatud eksperdid: popstaar Marju Länik, raadiohääl Brigitte Susanne Hunt, kulturist Ott Kiivikas ja politseikoer Mäki. Kas ajakirjanikel on võimalik üksnes inimese kehakeelest välja lugeda, millist uudist talle parasjagu üritatakse edastada?

Esimeses episoodis kantakse ette Delfi lugejaid üdini haaranud uudis - kurikuulsa Haabersti hõberemmelga saaga viimane vaatus.