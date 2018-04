Vaba Lava teatrikeskuses esietendub maailmakuulus “Kevadine ärkamine”

Tuntud ja arvukate teatriauhindadega pärjatud belgia lavastaja Armel Roussel toob Eestisse oma lavastuse “Kevadine ärkamine”, mis on loodud F. Wedekindi skandaalse näidendi põhjal. Lavastus esietendub märtsis-aprillis järjest kolmes riigis: Prantsusmaal Normandia Roueni Riiklikus Etenduskunstide Keskuses, Eestis Vaba Lava Teatrikeskuses ja Belgias Belgia Rahvusteatris.

Kuigi skandaalse näidendi esmalavastus toimus enam kui 100 aastat tagasi ja keelati tollal Saksamaal ära, leiab Armel Roussel, et see on oma vanusest hoolimata praeguseni aktuaalne: “”Kevadine ärkamine” on aus ja ilustamata lugu nooruse painetest, armastuse ja iha tärkamisest, surmaihalusest, kartusest ebaõnnestuda, raskustest identiteediotsingul, keerulistest suhetest perekonnaga ja suhestumisest ühiskonnaga. Lavastus põhineb 19. sajandi vastuolulise näitekirjaniku Frank Wedekindi omas ajas skandaali põhjustanud ja senini aktuaalsel samanimelisel näidendil. Žanriliselt kirjeldaks ma seda kui romantilist punkdraamat.

Foto: Hubert Amiel

“Kevadise ärkamise” kirjutas Frank Wedekind juba 1890. aastal, kuid tal tuli oodata veel 16 aastat, enne kui tsensoritelt saadi luba näidend lavale tuua. Tegemist on ühe esimese noorte seksuaalsust käsitleva draamatekstiga, mis pälvis oma ajastu psühhoanalüütikute huvi ja pikemaid käsitlusi. “Kevadine ärkamine” üritab tabada midagi olemuslikku ja tõelist, samas on see väga poeetiline teos, mis mõjub ka tänapäevas värske ja aktuaalsena.”

Tänaseks sadadel maailma lavadel mängitud ja nüüd ka 10. aprillil Vaba Lava teatrikeskuses esietenduv “Kevadine ärkamine” on loodud koostöös välismaiste etenduskunstnikega Prantsusmaalt, Belgiast, Šveitsist ja Jaapanist. Kuid juba aasta pärast plaanib Roussel lavastada “Kevadine ärkamine 2.0” koostöös eesti näitlejatega, mis tuleb samuti välja Vabal Laval.

Armel Roussel on prantsuse päritolu belgia teatrilavastaja. Ta on tegev Belgia Rahvusteatris ja teatrikompaniis Utopia 3, samuti on ta teatripedagoog Belgia Riiklikus Etenduskunstide Kõrgkoolis (INSAS). Armel Roussel on viinud regulaarselt läbi töötubasid ja kursuseid Belgias, Prantsusmaal, Šveitsis, Senegalis, Rumeenias ning teistes maades. Alates 1996. aastast kuni käesoleva ajani on ta teinud kokku 24 lavastust Belgia, Prantsusmaa, Portugali, Hispaania, Šveitsi ja Kanada teatrites. Tema kõige esimeseks lavastuseks oli Bernard-Marie Koltèsi “Roberto Zucco”. “Kevadist ärkamist” on ta lavastanud varem mitu korda ja selle juurde ikka ja jälle tagasi pöördunud.

ARMEL ROUSSEL Foto: Nicolas Hubert

“Kevadine ärkamine” on prantsuse keeles koos eestikeelsete subtiitritega. Piletid on müügil Piletilevis. “Kevadine ärkamine” sünnib Belgia Rahvusteatri, Normandia Roueni Riikliku Etenduskunstide Keskuse ja Vaba Lava koostöös. Lavastus pole mõeldud alla 14-aastastele.

“Kevadise ärkamise” etendused toimuvad Vaba Lava teatrikeskuses Telliskivi loomelinnakus 10.–13. aprilil 2018.

Lisainfo: www.vabalava.ee

Foto: Hubert Amiel