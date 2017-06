OlyBet kutsub summerdama ja annab ära 5 x 2 tasuta piletit!

OlyBeti pop-up-spordibaar on taas avatud Õllesummeril 5.–8. juulil.

Eesti suurimas vabaõhuspordibaaris saab iga päev nautida juba legendaarseks saanud Madagaskari prussakate võidujooksu ja Viinamäe tigude rallit, mille favoriite on võimalik kohapeal ennustada. Parimaid ennustajaid premeeritakse iga päev ägedate auhindadega. Lisaks loositakse Õllesummeri lõpus välja unistuste puhkusepakett — öö kahele Hilton Tallinn Parki hotellis.

OlyBeti baaris kallab jooke mitmekordne maailmameister Krista Meri, silmailu pakuvad OlyBeti promotüdrukud ja suurtel ekraanidel jooksevad lakkamatult aktuaalsed spordiülekanded. Tõelised pokkerifännid on kindlasti juba välja uurinud, et iga päev toimuvad OlyBeti telgis Sit&Go pokkeriturniirid. Taas on avatud eelmisel aastal laineid löönud inimpiljard FootPool – võistlused toimuvad Õllesummeri Kõverjala karikale ja uudisena toimuvad Dartsi lahtised meistrivõitlused „Õllesummeri hõbenool 2017“.

OlyBet

Spordisõbrad, tähelepanu!

OlyBeti Õllesummeri spordibaaris on 5.–6. juulil ainulaadne võimalus kohtuda Eesti parima ja vaieldamatult kauneima naismotosportlase Anastassia Kovalenkoga, kes jagab autogramme ja tutvustab oma ringrajatsiklit.

7.–8. juulil ootab teid OlyBeti alal ja vastab küsimusetele rallisõitja Miko Niinemäe ning uudistada saab ka tema Junior WRC ralliautot.

See aga pole veel kõik! Autosid leidub OlyBeti alas veelgi. Tule ja vaata, kuidas väike, aga tubli Mini Cooper päriseks endale saada.

Kõik on kohal, tule ka Sina!

Piletite loosimisele pane ennast kirja siin. Loe ka kampaaniareegleid.

Loosimine toimub 5. juulil kell 12.00. Pöidlad pihku!