Kiirusta! Frank Sinatra šikile kevadkontsertile on müügil viimased piletid

19. mail kell 20 toimub Nordea kontserdimajas pidulik kontsertetendus, kus Ott Lepland koos Estonian Dream Big Bandiga toob publikuni legendaarse Frank Sinatra tuntumad laulud läbi aegade. Kui soovid ka kevade suurkontsertist osa saada või hoopis emadepäeva puhul emale meeldejääva kingituse teha, ära enam oota, sest müügis on veel viimased paar sada piletit.

Katrin Kulderknupu, Nordea Kontserdimaja turundus- ja infojuhi, sõnul pole see, et Ott Leplandi Frank Sinatra kontsert Nordea Kontserdimajas täiesti välja müüakse, suur üllatus. “Sinatra ajatud hitid lähevad peale väga laiale auditooriumile ja Ott Lepland on ju üks Eesti parimaid meeslauljaid.” räägib ta. “Olen kindel, et kõik Sinatra ja Oti fännid saavad sellelt kontserdilt suurepärase elamuse.”

Nordea kontserdimaja suurepärase akustikaga saalis kõlavad Sinatra aegumatud muusikapalad Ott Leplandi ja spetsiaalselt selleks kontserdiks lavale astuvate, Eesti parimate instrumentalistide esituses kindlasti maagiliselt ning garanteerivad kauni kevadise muusikaelamuse. Esitlusele tulevad maailmakuulsad hitid „New York, New York”, „ My Way”, „Fly Me to the Moon” ja paljud teised.

Ott Leplandiga liitub kontsertil ka imehäälne džässlauljatar ja helilooja Kadri Voorand, kes tunneb end Sinatra laule esitades kui kala vees. “Minu jaoks on tegemist muusikastiiliga, millega on üksjagu kokkupuudet olnud, sestap tunnen end üsna kodus,” räägib Kadri. “Proovid edenevad meil väga hästi ja plaanin jääda vägagi stiili piiresse. Loomulikult see muusika oma olemuselt sisaldab improvisatsioonilist momenti nii vabas fraseeringus kui ka vokaliisis, kuid sedagi kavatsen teha nauditavas stiilipuhtuses. Usun, et kontsertiõhtu kujuneb nostalgiline, lõbus ja emotsionaalselt mõnusa atmosfääriga ja igale vanusegrupile sobiv, nii mulle kui ka näiteks emale.”

Kontserdi korraldajateks on laupäevaleht LP ja Eesti Päevaleht.

Kõige värskema info kontserdi kohta leiate ürituse Facebooki-lehelt.