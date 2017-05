Frank Sinatra galakontserdiga üles astuv Ott Lepland: mälestused on suurim, mida endaga kaasa võtta

Ott Lepland

Kui Ott Leplandi käest küsida, mis on see, mida laulja endaga kõige enam kaasas kannab, vastab ta suhteliselt kiiresti: “Mälestused,” ning täpsustab, “kui osta saab kõike ja kõikjalt, siis ongi ehk mälestused ja kogemused need, mida meil tänapäeval kõige enam napib.”

Just neid mälestusi kutsubki Ott Lepland kõiki looma 19. mail, mil ta astub üles Nordea Kontserdimajas Frank Sinatra erikavaga. Huvitav tõsiasi – Ott on poole sõnaga välja hõiganud, et sellest kontserdist võib saada tema 30 aasta juubeli tähistamine. Nordea Kontserdimajas toimuval erilisel kontserdil kannab Ott solistina ette enamiku kuulsa Ameerika laulja surematutest hittidest. "Juba selle sündmuse õhustik on selline, mida usutavasti jäävad mäletama kõik, kes kohal. Atmosfäär ja eeldused on ju loodud: meestel loodetavasti viisakad ülikonnad ning naistel kaunid õhtukleidid. Ma mõtlen, millal üldse viimati oli inimestel võimalus selliseid pidulikke riideid kanda," arutleb Lepland. Et sündmus veelgi unustamatum oleks, astub Oti kõrval lavale ka aasta naisartisti tiitliga pärjatud džässilauljanna Kadri Voorand, ajastumiljööd taaselustavad kabareetantsijad ja selle kõige seob ühtseks tervikuks erinevate seadete kaudu Estonian Dream Big Band, kelle esituses on oodata ka instrumentaalpalasid. "Miks tulla ja kas tulla," muigab Ott lõbusalt küsimusele vastates. "Loomulikult tulla, selles pole kahtlustki. Ja miks tulla? Luban, et anname oma koosseisuga absoluutselt parima, et kuulaja saaks ennast loetud tundideks kõikvõimalikest argimuredest välja lülitada, nautida head huumorit ja mõnusat õhustikku. Kuulata laule, mille originaalesitaja küll paraku ammu juba taevalavadel, kuid kelle hitid ilmselt kunagi ei kao."