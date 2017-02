PUBLIKU VIDEO: Jüri Pootsmann: kontserdi ja vastuvõtuga on president juba näidanud, et ta ei kavatse olla traditsiooniline

Jüri Pootsmann tunnistas, et presidendi vastuvõtuks ta väga pikalt ette ei valmistanud vaid jättis kõik viimasele minutile.

„Veel täna käisin viimaseid lipse ja rätikuid, särki ostmas. Sellised viimased lihvid tulid täna, kui mitte terve outfit," tunnistas Jüri ausalt üles.

Seevastu Jüri ema oli juba pikalt vastuvõtuks valmistunud. „Kõigepealt hakkasime kleiti otsima. Siis panime kinni kõik protseduurid ja oligi kõik. Ja panime komplekti kokku," rääkis Jüri ema.

Rääkides kontserdist, ütles Jüri, et presidendi soov asju oma käe järgi seada, väärib tunnustust ja nii see olla võikski. „Tundub, et Kersti Kaljulaid ei soovigi olla traditsiooniline president. Ta üritab alati teha midagi teistmoodi, mis on väga värskendav. Iga uus president võikski sellesse traditsiooni anda oma panuse ja suuna," tunnustas Jüri, leides, et Kaljulaid on juba selle saavutanud.