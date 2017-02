PUBLIKU VIDEO: Jevgeni Ossinovski: ma ei ole karsklane, tänasel õhtul joon ma vahuveini

Töö- ja tervishoiuminister Jevgeni Ossinovski ütles, et piduliku vastuvõtu juurde kuulub küll alkohol, kuid igaüks võiks selle tarbimiskogustega tagasi hoida.

„Üldiselt peaks Eesti ühiskonnas alkoholi tarbitama vähem. See on ka põhjus, miks oleme pika ja põhjaliku töö tulemusena välja pakkunud, kuidas seda saavutada. Eeskätt mõtleme nooremale põlvkonnale ja seda, kuidas tulevikus seda kultuuri paremaks muuta," täpsustas Ossinovski.

Samas ütleb Ossinovski et ei tema ega ka mõni varasem valitsus ei ole karsklust kunagi propageerinud. „Vabas ühiskonnas on inimestel õigus aeg-ajalt alkoholi tarbida. Ei ole ma ka ise karsklane. Oleks minu poolt veider seda teistele peale suruda," selgitas Ossinovski.

Ta lisas, et kõik võiksid endalt küsida, et kui tekivad hetked, mil alkoholi n-ö seltskondlikult peale surutakse, kas seda ikka on tarvis ilmtingimata tarbida. „Kui on soov seda tõesti teha, siis poole vähem võiks ikka," kutsub Ossinosvki mõistlikkusele üles.

Ise valis Ossinovski vabariigi presidendi vastuvõtul joomiseks vahuveini. „Seda on korraldajate poolt pakutud ja seda olen ma ka siin hetkel joonud," tunnistab minister.