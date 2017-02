DELFI VIDEO: President Kersti Kaljulaidi soovitus noortele, kes ei õpi ega tööta: leidke see, mida te tahate teha

President Kersti Kaljulaid rääkis pärast vastuvõttu Delfi ajakirjanikule, et noortel, kes ei õpi ega tööta, soovitab ta siiski leida see, mida nad tõesti teha tahavad.

„Peaaegu pooled neist [artiklis mainitud noortest, kes ei õpi ega tööta] olid lastega kodus — edu teile oma laste kasvatamisel,” soovis president noortele lapsevanematele. „Ülejäänud, kes tõepoolest on need noored [kes ei õpi ega tööta], leidke see, mida te tõesti tahaksite teha. Leidke see siin või kodust kaugemal, aga tõuske püsti. Kõige raskemad sammud, nagu ütlevad sportlased, on ikka need, mis viivad ukseni, edasi on juba kergem.”

Kaljulaid kinnitas, et kõik valusad teemad, mida ta on ühiskonnas märganud, mainis ta ka kõnes ära. „Ei saa nii olla, et ma nägin veel mingit suuremat valukohta ja ma ei oleks seda kõnes puudutanud,” nentis president. Kaljulaidi kõnet ja selles puudutatud valukohti saab lugeda siit.