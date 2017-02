VIDEO: Piilu saladuseloori taha! Vaata, missugune hakkab välja nägema homne vabariigi aastapäeva kontsert

Homse vabariigi aastapäeva eel on Eesti rahvas ootusärev – mida pakub Jaak Printsi lavastatud vastuvõtukontsert, mis Estonia teatris suurele ettekandele tuleb?

Praeguseks on teada, et kontserdi muusikaline juht on ansamblist Ewert and the Two Dragons tuntud kitarrist ja laulukirjutaja Erki Pärnoja ning lisaks lööb suursündmusel kaasa ka konkursilt Eesti Laul 2016 tuule tiibadesse saanud Mick Pedaja. Möödunud aastal oma esikalbumi "Hingake/Breathe" üllitanud muusik Pedaja jagas suhtlusvõrgustikus Instagram ka videoklippi kontserdi ettevalmistusest.

Piilu saladuseloori taha!

