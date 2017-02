TOP 10: Stiilieksperdi autahvel! Kes tabasid presidendi vastuvõtu tualettidega otse kümnesse?

Publiku eilse EV99 balliblogiga liitus ning andis oma kommentaare külaliste kostüümivalikute kohta ajakirja Iluguru peatoimetaja Kristiina Virt. Kes püüdsid tema pilku kui õhtu säravaimad tähed?

Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja härra Georgi-Rene Maksimovski Foto: Tiit Blaat

Mulle imponeerib väga, et Kersti Kaljulaid sel õhtul rahvariiete kasuks otsustas, kuigi ilmselt unistas nii mõnigi Eesti disainer, et president just tema loomingut kannaks. Usun, et paljud eestlannad vaatavad nüüd rahvariiete poole suurema huviga.

Peaminister Jüri Ratas ja proua Karin Ratas Foto: Karin Kaljuläte

Peaministriproua Karin Ratas näeb oma ihukarva kleidis välja kui tõeline Hollywoodi staar. Aristokraatlikult hele nahk ja lühike soeng lisavad välimusele šikke noote.

Riigikogu liige Kalle Palling ja proua Mai Palling Foto: Karin Kaljuläte

ETV reporter Mai Palling on minu hinnangul suurepäraseks stiilinäiteks igal aastal. Kogu tema välimus on viimse detailini läbi mõeldud! Kevadiselt roosa kleit, tütarlapselikult õhetavad põsed ja huulepulk täiendavad teineteist suurepäraselt. Väga meeldisid ka noore naise geomeetrilised kõrvarõngad.

Riigikogu liige Heidy Purga ja lavastaja Jaanus Rohumaa Foto: Karin Kaljuläte

Heidy Purga sinisele vaibale astumist ootan samuti iga aasta. Ja ka sel korral ei pidanud ma pettuma! Sini-roheliste värviplokkidega kleiti võib vaadata lõpmatuseni kaua ning iga kord selle juures midagi uut avastada. Näiteks seda, et sinine kleidipool erineb rohelisest keebi olemasolu poolest. Väga kaasahaarav moegeomeetria.

Maarja Tali Foto: Karin Kaljuläte

Eestlannade lemmik must kõneleb lakooniliselt, kuid jätab oma kandjast ääretult elegantse mulje. Maarja Tali maani ulatuvad varrukad on selle minimalistliku kleidi puhul kindlad pilgupüüdjad. Korallpunane huulepulk mõjub tõeline statement-ehtena.

Carolin Illenzeeri Fondi nõukogu esimees Vello Väinsalu ja dr Triin Erm Foto: Karin Kaljuläte

Hall maksikleit, kus rõhk on jällegi varrukatel. Äärmiselt tagasihoidlik ja paljude arvates märkamatu hall toon toob kandja ilu eriti hästi esile. Lühike soeng ja punased huuled mõjuvad väga prantsusepäraselt.

Spordipedagoog, Euroopa meister jääpurjetamises Juhan Kolk ja pr Marge Tibar Foto: Karin Kaljuläte

Punane on võitjate värv ning need, kes soovivad varju jääda, seda iial ei kanna. Tundub, et käesoleval aastal on aga punasest saanud eestlannade uus lemmik. Mulle meeldib, kuidas siid kehakumerusi kallistades figuurile komplimendi teeb.

Andrus Ansipi kabinetiülem Juhan Lepassaar ja pr Annikky Lamp Foto: Karin Kaljuläte

Triibud ja pastelsed toonid on horisondil paistva kevade suurimateks moemärksõnadeks, tõestavad näiteks Altuzarra, Zimmermanni ja Valentino värskeimad kollektsioonid. Rõõm näha, et kevad õitseb juba ka eestlannade südametes.

Starship Technologies ärijuht Allan Martinson ja pr Karoli Hindriks Foto: Karin Kaljuläte

Erksavärvilised kleidid ei ole käesoleva aastani olnud sinise vaiba sagedased külalised, mis on minu meelest vägagi positiivne muutus. Kui üldiselt sobib oranž pigem brünettidele, kannab Karoli Hindriks oma apelsinikarva kleiti fantastiliselt välja.

Eesti Vabariik 99 muusikajuht Erki Pärnoja ja pr Anna Põldvee Foto: Karin Kaljuläte

Anna Põldvee kleit on minu absoluutne lemmik! Väga stiilne ja omapärane. Sirged juuksed täiendavad kimonost inspireeritud kleidilõiget parimal moel.