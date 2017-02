OTSEPILT JA BLOGI: Kätlemisparaad täies hoos! Eesti Vabariigi värske esipaari esimene aastapäevavastuvõtt on kulgenud säravalt

Koos Publikuga jälgib presidendi vastuvõttu otseblogis moeekspert ja ajakirja Iluguru peatoimetaja Kristiina Virt ning kehakeele ekspert Atali Sathlman. Delfi fotograafid ja reporterid vahendavad otse ballilt oma tähelepanekuid, hiigelgaleriisid ning intervjuusid külalistega.

Ilusat vabariigi aastapäeva kõigile!

BALLIBLOGI

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Mulle meeldivad kleidi pastelsed toonid, kuid küsimusi tekitab puusadest allpool paiknev plisee-seeliku osa. Kleit jätab fotol mulje, justkui tegemist oleks erakordselt lühikeste jalgadega ...

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Tundub, et punane on Eesti naiste uus lemmik või võin öelda, et kogunisti uus must?

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Taaskord sõõmuke värskendavat kevadõhku tänasesse veebruariõhtusse. Kaks sõna: SEE VÄRV!

Atali Stahlman, Kehakeele ekspert: Selle-aastane vastuvõtt tundub väga vaba ja rõõmsates värvides, presidendipaar on suurepärased võõrustajad. Inimesed tunnevad end nende seltskonnas väga hästi. Seda on raske mitte märgata. Tundub, et presidendipaar on oma rahva südamed võitnud oma lihtsa ja empaatilise olekuga.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Plisseeritud kangad on moepildis väga aktuaalsed. Mulle meeldib, kui nutikalt kleidilooja need tumesinised kangavoldikesed kleidiks vormis. Efekt väga salendav ja pilkupüüdev!

Liina Ristoja, Publik: Pidu läheb täna pikale=)

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Väga kaunis paar! Lips ja kleit moodustavad romantiliselt roosa sümbioosi, kas pole mitte imearmas?

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Ka must võib püüda tähelepanu ja komplimente, eriti kui tegemist on stiilselt maani ulatuvate ja lõhikutega eriliseks tehtud varrukatega.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Minu järgmine lemmik! Ihukarva kleit nii armsate, kellukesi meenutavate varrukatega. Kuigi silett on lihtne, on lõpptulemus väga glamuurne ja šikk. Sellist kleiti tahaks isegi omada!

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Kilt ja šotiruut mulle üldiselt meeldivad, kuid antud kleit ei teeni mu kiidusõnu. Eksitud on ka etiketireeglite vastu ning antud tumeroheline kangas ei kaunista kandjat.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Üks käesoleva aasta trendidest on vinüül ning kõrgläikega kangad. Nõuavad küll kandmiseks palju julgust, kuid nagu näha, kes ei riski, see šampanjat ei joo (ega stiilipunkte kogu).

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Krista Aas kannab lõheroosat siidkleiti Aldo Järvsoolt. Väga hea värvivalik, sest annab tema päevitunud nahale veelgi kaunima ja värskema jume.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Väga kaunis ja maitsekas viis õlgade paljastamiseks, punase kleidi juurde valitud punane huulepulk paneb look'ile i-täpi peale ning mõjub eraldiseisva aksessuaarina.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Tiina Paet üllatab taevasinise kleidiga Iris Janvierilt, mis rõhutab tema aristokraatlikult valget nahka kõige kaunimal viisil.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Taaskord kaunis moeteos Riina Põldroosilt, meeldivad väga geomeetrilised kaunistused ja julge kevadmeeleolu tekitav salatiroheline värv.

Atali Stahlman, Kehakeele ekspert: Selline külaliste esitlusviis tekitab vähem stressi ja loob mõnusa koduse tunde.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Mai Palling kannab ka sel aastal Iris Janvieri kleiti ning olgem ausad, oma kleidivalikuga ei ole see kaunis naine juba aastaid mööda pannud.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Vau, kui palju värvi sinisel vaibal! Aitäh, Heidy Purga selle silmarõõmu eest – mahlakad värviplokid lisavad figuurile sihvakust ja panevad silmad särama. Kindlasti ei jäänud märkamatuks ka omapärane lõige, mis eraldi mainimist väärib.

Atali Stahlman, Kehakeele ekspert: Härra Maksimovski täidab oma rolli perfektselt. Väga karismaatiline!

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Väga kaunis ja trendikas keepkleit, tõeline C-vitamiini-pomm.

Atali Stahlman, Kehakeele ekspert: Vähemalt siiamaani on olnud tore vaadata, et presidendipaar suhtub kõikidesse oma külalistesse võrdse lugupidamistega, kedagi eraldi esile toomata. See on väga meeldiv!

Atali Stahlman, Kehakeele ekspert: Kätlemisprotseduur on väga vaba ja rõõmsameelne, mis loob positiivse fooni. Seda on hea vaadata! Järjekord liigub sujuvalt ja kiiresti, tekitades nii külalistes kui ka televaatajates hea tunde. Sujuvus võtab ka külalistelt ootuspinged maha.

Liina Ristoja, Publik: Estoniast siristas üks linnuke, et söök olevat juba otsa saanud. Loodame ikka, et tuuakse juurde!

Liina Ristoja, Publik: ETV ülekandes pole paraku proua presidenti kuigivõrd näha – pildis näeme sisuliselt vaid esihärra kätlemist. Suur küsimärk režiilisest vaatevinklist...

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Punast ei kanna kaugeltki mitte iga naine välja, kuid see siin on kindlasti üks tänase õhtu stiilihitte.

Atali Stahlman, Kehakeele ekspert: Distants presidendi ja tema abikaasa vahel suureneb minutitega. Ma näen siin häid tuttavaid või sõpru, aga mitte abielupaari. Nad on täielikult väljapool teineteise intiimtsooni??? Siin on nagu kaks eraldi pidu: üks Kaljulaidi pidu, teine Maksimovski pidu.

Atali Stahlman, Kehakeele ekspert: Nii president kui tema abikaasa on mõlemad võrdselt domineerivad isiksused. Kui ei teaks, kumb neist president on, võiks tekkida segadus, sest kohati on esiplaanil hoopis Georgi-Rene Maksimovski.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Luisa Värk on oma suurepärase stiilitaju ja moeteadlikkusega alati silma paistnud. Sel korral on tal aga seljas diivalik tulipunane kleit, mida võiks kanda ka Beyonce ise.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Karin Ratas kannab imetlusväärset nude toonis kleiti, mis onnii kaunilt dekoreeritud, et ei vaja ühtegi täiendavat elementi. Kindlasti on tegemist minu isikliku lemmikuga. Justkui saabuks paar otse Hollywoodist!

Atali Stahlman, Kehakeele ekspert: Presidendipaar kommunikeerub teineteisega väga elavalt, kuid näen neid pigem parimate kamraadide kui paarina.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Mundritega mehed võtavad põlvist nõrgaks!

Atali Stahlman, Kehakeele ekspert: Presidendipaar on väga rõõmsameelne ja avatud, kuid pisut kohmetu. On tore, et nad ennast koos nii hästi tunnevad. Tunduvad väga mängulised, rõõmustavad selle uue olukorra üle lapselikult.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Suure hõlmikuga kleidid ja seelikud on moemekas lausa taevaliku staatuse pälvinud. Väga tore näha, et järjest rohkem Eesti naisi lisaks etiketireeglitele ka moe-eeskirjadest lugu peavad.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Kui punane vaip (või täna oleks õigem öelda sinine), siis Riina Põldroos on raudkindel valik. Lihtne, elegantne, naiselik!

Liina Ristoja, Publik: Ühed esimesed poseerijad – TV3 kaunis esinduskolmik Kadri Pikhof, Sven Soiver ja Ingrid Teesalu.

Liina Ristoja, Publik: Kätlemistee oli veel viimaste hetkedeni kenasti kaitseks kinni kiletatud-teibitud.

Liina Ristoja, Publik: Kätlemissaali ettevalmistused.

Atali Stahlman, Kehakeele ekspert: Kontsert oma headuses võinuks anda ka üllatuse, mis oleks iseloomustanud meie uut presidenti.

Atali Stahlman, Kehakeele ekspert: Presidendi kõne oli väga nauditav. Välise vaos hoituse taga põles sisemine tuli.

Liina Ristoja, Publik: Sergo Varese tänane lavaline roll tuletab meelde, kuidas ta alles hiljuti Londonis koos Benedict Cumberbatchiga palju kõmu tekitanud "Hamleti" etenduses mängis (küll aga mitte peategelast, kuigi tänase põhjal julgeks öelda, et ta seda täitsa väärinuks).

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Mick Pedaja pintsak on justkui palju kõmu tekitanud triloogia "50 halli varjundit" omapärane moetõlgendus. Väga huvitav lõige ja veel üks tõestus väitele, et hall ei ole üldsegi igav.

Liina Ristoja, Publik: Toimetus kihab kommentaaridest Siiri Sisaski laulu taustal käiva kastidega sebimise kohta. Mis see kõik küll tähendama peaks? On's tegu uue taaskasutustrendiga, kus tühjad veinikastid kiiresti lavadekoratsioonideks ümber suunati?

Liina Ristoja, Publik: Vahetult enne taasiseseisvumist sündinud Sänni Noormets esitamas Erki Pärnojaga kahasse kirjutatud imekaunist pala "Saar".

Liina Ristoja, Publik: Peaminister Jüri Ratas hõllandusega presidendi kõnet kuulamas.

Atali Stahlman, Kehakeele ekspert: Kui presidendi hommikust ja vastuvõtu riietust võrrelda, siis nähtub, et president ei eksponeeri oma naiselikkust. See tähendab, et ta ei ole mees ega naine vaid inimene ja ametnik, jäädes oma olemuselt lakooniliseks, jätmata end ehtimata väliste faktorite, ehete, aksessuaaridega. Ta tunneb end nii ülimalt hästi ja kahju, kui keegi hakkaks teda muutma.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Kersti Kaljulaid näeb lihtsalt suurepärane välja! Eesti rahvariided on mulle alati meeldinud, kuid tema seljas näevad need eriti stiilsed ja šikid välja. Suured valged puhvvarrukad teevad komplimendi tema saledale figuurile ja rõhutavad taljet, punane värv aga lisab särtsu.Kas Kerstist võiks saada Eesti uus moeikoon? Mina ütleks, et jah.

Atali Stahlman, Kehakeele ekspert: Hommikust paraadi vaadates jättis president väga sooja ja turvalise tunde, et see oleks inimene, keda me kõik tahaksime endale emaks, õeks või sõbrannaks.

Atali Stahlman, Kehakeele ekspert: Kersti Kaljulaidist on näha, kui mõni teema on teda isiklikult puudutanud.

Atali Stahlman, Kehakeele ekspert: President Kaljulaid on soe, julgeb avalikult näidata oma emotsioone.

Atali Stahlman, Kehakeele ekspert: Presidenti on väga meeldiv vaadata. Suhtluses publikuga ei ole mingit krampi. Ta oskab suhestuda kõigi saalisviibijatega korraga.

Liina Ristoja, Publik: Ajalooline hetk! President Kesti Kaljulaidi esimene aastapäevakõne.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Setu rahvariiete motiivid sobivad presidendile suurepäraselt. Tõtt öelda ei imestaks ma üldse, kui mõni välismaine moelooja Kersti Kaljulaidi tänasest riietusest inspiratsiooni leiaks.

Liina Ristoja, Publik: Presidendipaari sisenemine elevust täis kontserdisaali.

Liina Ristoja, Publik: Kohe-kohe hakkab kontsert, mis tõotab välja põnev tulla.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Sellel aastal kannavad paljud külalised rahvariideid, mis on minu arvates väga tore. Millal veel, kui mitte täna?

Liina Ristoja, Publik: Jaak Printsi etendus tõotab tulla sähvatusi täis.

Liina Ristoja, Publik: Anu Välba ja Vabarnad tegid ETV ülekandes jutuotsa lahti.

Liina Ristoja, Publik: Kuldsed leivakivid – küll neid tahaks mekkida.

Liina Ristoja, Publik: Ajakirjanikud lasti suupistete ligi. Paremal tuhavahvlid! Millega täpsemalt tegemist, saame teada juba pisut hiljem.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Need kõrvarõngad! Minu isiklik wish-list muutus just ühe punkti võrra pikemaks. Kiidusõnu teenib ka huvitav soeng.

Liina Ristoja, Publik: Kassanäe! Eurolaulik Jüri Pootsmann emaga.

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Anne Veski avastas hooaja järgmise lemmiku - leopardimustrilise mantli, mida fännas ka Diana Vreeland. Suurepärane stiilieeskuju igal juhul!

Kristiina Virt, Iluguru peatoimetaja: Suur rõõm on näha, et eestlannade lemmikute - sinise ja musta seltsi on lisandunud käesoleva hooaja kuum trendivärv - punane. Lillelise mantli alt piiluv siidkleit on tõeline silmailu!

Liina Ristoja, Publik: Saabujate seas jääb silma nii väärikaid rahvarõivakandjaid kui ka tõeliselt ingellikke külalisi. Kaunis!

Marta Püssa, Publik: Viimased viimistlused ja lihvimised - Estonia on hordideks valmis!

Liina Ristoja, Publik: Samal ajal kui ETV näitab teenetemärkide galat, käivad Estonias viimased ettevalmistused.

Liina Ristoja, Publik: Esimesed saabujadki on juba kohal.

Liina Ristoja, Publik: Kohe saab ETVst jälgida, kuidas eile NUKU teatris riiklikud teenetemärgid kätte jagati. Pildid eilsest:http://www.delfi.ee/news/ev99/uudised/delfi-fotod-president-andis-tana-riikliku-teenetemargi-113-inimesele?id=77331444

Liina Ristoja, Publik: Külmarohuks oli paraadile kaasa elama tulnud kodanikel kohati ikka kodumaine kärakas ka seltsiks.

Liina Ristoja, Publik: Vabaduse väljaku kandis nähti pokusid! Relvastatud pokusid....?

Jaane Tomps, Publiku toimetaja: Ilusat vabariigi aastapäeva kõigile! 2016. aastal oli ühe etapi lõpp, sest president Toomas Hendrik Ilves võõrustas järjekorras oma kümnendat ja ühtlasi ka viimast presidendiballi. Sel korral on teatepulk Kersti Kaljulaidi käes ning oodata on äärmiselt palju erinevusi möödunud kordadest.