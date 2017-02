Moeekspert Kristiina Virt kiidab esipaari vastuvõturiietust: Kas Kerstist võiks saada Eesti uus moeikoon? Mina ütleks jah!

Publiku Eesti Vabariigi vastuvõtu balliblogis kommenteeris kaasa ajakirja Iluguru peatoimetaja Kristiina Virt, kelle hinnangul nägi presidendipaar suisa võrratu välja.

"Kersti Kaljulaid näeb lihtsalt suurepärane välja! Eesti rahvariided on mulle alati meeldinud, kuid tema seljas näevad need eriti stiilsed ja šikid välja. Suured valged puhvvarrukad teevad komplimendi tema saledale figuurile ja rõhutavad taljet, punane värv aga lisab särtsu. Kas Kerstist võiks saada Eesti uus moeikoon? Mina ütleks, et jah," leiab moeekspert.

Iseäranis avaldas muljet presidendipaari läbimõeldud riietus. "Kersti varrukatel olev muster kordub Georgi-Rene krael, mis moodustab paari vahel kauni sümfoonia. Kuigi ilmselt sobivad rahvariided kõigile, siis nende seljas näevad need erakordselt šikid välja," kiidab Virt.