Marten Kuningas presidendiballil esinemisest: kui viimane laul oli lauldud, siis Tõnis Lukas hõikas mulle, et ma võiks veel laulda

"Seda ülevat meeleolu oli juba lavalt tunda!" sõnab Marten Kuningas, kes presidendi vastuvõtul külalistele esines.

“Sellest andis märku ka see, kuidas inimesed tantsida vihtusid — seda oli tore näha,” rääkis Kuningas Õhtulehele.

Rahvas lõi nii hoolega tantsu, et käidi ka lisalugu küsimas. “Kui viimane laul “Aeg ei peatu” oli lauldud, siis Tõnis Lukas hõikas mulle, et ma võiks veel laulda — paraku polnud rohkem laule, lood olid otsas. Aga tundub, et tantsulised jäid ka rahule!” naerab muusik.

