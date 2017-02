Liina Stein: kui vaadata selle aasta tellimusi, siis vastuvõtukleidid on väga mitmekesised – musta klassika kõrval kohtab ka mitmeid põnevaid värvitoone ning erinevaid tegumoode

Presidendi vastuvõtu lahutamatu osa on pidulik riietus ning Eesti tuntud moeloojad tõdesid ERR-i kultuuriportaalile Menu, et kuigi tööd on vahetult enne pidulikku sündmust palju, siis kõrvale ei heideta ühtki kleiditellimust.

Moelooja Liina Stein ütles, et kuigi minevikus on ette tulnud ka kleite, mis valmivad üleöö, siis tänaseks on tema kollektsioonis ka valmiskleite, et kliendid kasvõi loetud hetked enne vastuvõttu peoriided selga saaksid. Sagedamini on Stein pidanud klientidele ära ütlema hoopis põhjusel, et mõni selline kleit on juba kellegi poolt ostetud.

Stein lisas, et kui vaadata selle aasta tellimusi, siis vastuvõtukleidid on väga mitmekesised – musta klassika kõrval kohtab ka mitmeid põnevaid värvitoone ning erinevaid tegumoode. "Meie klientide südame on võitnud pits tema lõpututes toonides, kombineerimisvõimalustes ja variatsioonides. Pits on olnud moes aastakümneid ning vaadates trende maailma moelavadel pole põhjust kahelda, et nii see ka jääb," selgitas Stein.