KLÕPS: Põnev aksessuaar! Olga Temnikova riputas presidendi vastuvõtuks kaela väga huvitava ehte

Vabariigi Presidendi kultuurirahastu nõukogu liige, galerist Olga Temnikova ja pensioniühistu "Tuleva" nõukogu esimees Indrek Kasela Foto: Karin Kaljuläte

Elukaaslastest Vabariigi Presidendi kultuurirahastu nõukogu liige, galerist Olga Temnikova ja pensioniühistu "Tuleva" nõukogu esimees Indrek Kasela lustisid eilsel EV99 vastvõtul täiel rinnal ning paari lõbus olek jäädvustus rõõmsalt ka fotoseina pildile. Fotolt on aru saada, et Kasela härrasmehena daamil maksimaalselt särada lasta soovib – nii tuleb eriti hästi esile, et Temnikoval ripub kaelas jõuline aksessuaar, millesarnast Publiku paljunäinud silmad veel presidendi vastuvõtul pole täheldanud. Kui sageli räägitakse "statement-ehetest", siis antud juhul näib tegemist olevat just ühe sellisega, mis näib saatvat vallatu sõnumi "kui riivatud on sinu mõtted?". Tuleb tõdeda: väga kunstipärane igatahes!