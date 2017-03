Ilvese-aegsed stammkülalised jäid tänavu vastuvõtukutseta

President Kaljulaidi külaliste nimistust olid paljud nn Ilvese stammpeolised puudu Delfi

Signe Kivi, Tõnis Mägi, Siiri Oviir, Aarne Saluveer, Siim Kallas – need on vaid mõned isikud, kes on tuttavad varasematelt presidendi vastuvõttudelt, ent keda tänavu kohal polnud.