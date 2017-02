FOTOD: Distants presidendipaari vahel kasvas minutitega. Kehakeele ekspert: nad on pigem sõbrad ja täielikult väljas teineteise intiimtsoonist

Kätlemistseremoonia algus- ja lõpukaadreid kõrvutades näeb, et presidendipaar kaugenes terve tseremoonia vältel teineteisest.

Kehakeele eksperdi Atali Stahlmani hinnangul oli esmamulje kätlemise algul presidendipaarist kui rõõmsameelsest ja avatud inimestest, kuid näis, et mõlemad tundsid end pisut kohmetuna.

„On tore, et nad ennast koos nii hästi tunnevad. Tunduvad väga mängulised, rõõmustavad selle uue olukorra üle lapselikult," kommenteeris Stahlman kätlemistseremoonia algust, lisades, et paar kommunikeerus teineteisega algul küll elavalt ja põnevust väljendades, kuid näha oli pigem parimaid kamraade või heas mõttes nn kuriteokaaslasi.

„Nii president kui tema abikaasa on mõlemad võrdselt domineerivad isiksused. Kui ei teaks, kumb neist president on, võiks tekkida segadus, sest kohati on esiplaanil hoopis Georgi-Rene Maksimovski," lisas Stahlman kommentaariks.

Silma hakkas aga see, et kui veel paraadfotol oli presidendipaar teineteise kõrval, siis juba kätlemistseremoonia algul süvenes vahe, mis tseremoonia lõpuks kasvas eriti suureks.

„Distants presidendi ja tema abikaasa vahel suurenes minutitega. Ma nägin siin häid tuttavaid või sõpru, aga mitte abielupaari. Nad on täielikult väljapool teineteise intiimtsooni. Siin on nagu kaks eraldi pidu: üks Kaljulaidi pidu, teine Maksimovski pidu," kommenteeris Stahlman.

Seevastu leidis Stahlman, et tervikuna oli kätlemisprotseduur väga vaba ja rõõmsameelne, mis lõi positiivse fooni. „Seda on hea vaadata! Järjekord liikus sujuvalt ja kiiresti, tekitades nii külalistes kui ka televaatajates hea tunde. Sujuvus võttis ka külalistelt ootuspinged maha," lisas ta.