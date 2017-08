FOTOD: KeerdTrepp Tuur tegi tuntud ekstreemsportlastega Eesti rulaparkidele tiiru peale

Tuntud Eesti ekstreemsporditähed tegid 3. – 11. augustini KeerdTrepp Tuur 2017 raames Eesti suuremate linnade rulaparkidele tiiru peale. Ringreisi eesmärgiks oli tutvustada suurtele ja väikestele huvilistele rula-, trikiratta- ja tõukerattasõitu.

Eestis esmakordne omataoline KeerdTrepp Tuur sai alguse Narvast ning rändas veidi enam kui nädala ajaga läbi Rakverest, Valgast, Tartust, Viljandist ning Pärnust. Tuuri peatuspaikades toimusid töötoad, võistlused ja demonstratsioonesinemised, millest osavõtt oli kõigile tasuta.

Igas linnas kohtus publiku ja ekstreemspordisõpradega andekas ja laiahaardeline KeerdTrepp Tuur tiim, kuhu kuulusid neli nimekat Eesti oma ala tegijat: suurimatel Eesti võistlustel Simple Session ning Kuldrula silma paistnud rulataja Romario Siimer, maailmas kuulsust koguv Eesti edukaim tõukerattur ning tänavuse MMi pronks Roomet Säälik, Simple Sessionil edukas ning äsja Kuldrulal teise koha saavutanud BMX-rattur Talis Viirpalu ning tõukerattainstruktor-päevajuht Mikael Parman, kes on ühtlasi tuurile nime andnud menuka YouTube’i kanali “KeerdTrepp” üks asutajatest.

“Tuur oli väga edukas ja kindlasti enneolematu kogemus kogu tiimile. Vaatamata algsetele proovikividele – teel Narva lõhkes teel rehv ning kohale jõudes tuli hakkama saada keelebarjääriga – läks meil kõikides peatustes väga sujuvalt. Pidime meeskonnana pidevalt uusi olukordi lahendama ning nii omavahel kui ka rahvaga tekkis mõnus kambavaim, nii et kokkuvõttes saime kõigega ilusti hakkama. Kogu tuur tõi meeskonna liikmete tugevad ja nõrgad küljed välja ning õppisime üksteist väga hästi tundma,” rääkis tuurijuht Parman. “Rakveres sadas kahjuks terve päeva vihma, seega saime seal teha vaid kõrgushüppeid spordikeskuse katusealuse all. Ka plaanitud Viimsi peatus jäi kahjuks ilmaolude tõttu ära. Valga, Viljandi, Tartu ja Pärnu peatused olid seevastu aga ülilahedad ja edukad: Tartus oli tuuri staabi ajal pargis üle 100 inimese,” lisas ta.

Parman märkis, et läbi kogu tuuri oli jooksvalt kõige populaarsemaks alaks tõukeratas, mis väiksemate sõitjate seas eriti menukas. "Tõukeratas on hea alustala olümpiaaladele, milleks BMX ja rula tänaseks võrsunud on,” kiitis Parman noorte spordisõprade suurt huvi perspektiivika ala vastu.

Tuur oli suunatud eelkõige skatepargi-spordialadest huvitatud algajatele ning nende vanematele, ent oodatud olid juba ka kogenumad harrastajad. Kohapeal said kõik huvilised tuurimeeskonnaga tutvuda, nende oskusi imetleda ning saada kasulikke nippe oma trikipagasi täiendamiseks. Kohalikke sõitjaid ootasid ees lõbusad mõõduvõtmised ja võistlused, kus tunnustati kõiki osalejaid ja premeeriti eriti tublisid pingutajaid. Töötubades said noored õpetust lisaks trikkidele ka spordialade asisema ja tehnilisema poole pealt – kuidas hooldada oma sõiduriista, kuidas valida vahendeid ning kuidas treenida. Jagati ka kasulikku teavet treeningvõimaluste ja treeningpaikade kohta.

Lisaks tuntud sõitjatele tõi tuur skateparkidesse ka midagi püsivamat – igasse toimumiskohta jäi päevasest möllust mälestuseks maha üks uus pargiobstaakel, millel kõik alustavad ja juba kogenud trkiatajad saavad tulevikus oma oskusi lihvida.

Keerdtrepp Tuuri läbiviimist toetas Swedbank noorte liikumis- ja spordiprogrammi kaudu. "Meie eesmärgiks on toetada algatusi, mis aitavad tublisti kaasa laste ning noorte liikumisharjumuste edendamisele. Äge on see, et tegemist on tuuriga – nii on paljudel noortel üle Eesti suurepärane võimalus minna õue ning saada inspiratsiooni, teadmisi ja nõuandeid oma ala parimatelt," ütles Swedbanki toetustegevuste juht Maarja Karmin.

Keerdtrepp Tuuri toetas Simple Session, auhindadega varustas etnies. Kümmekond KeerdTrepp Tuuril osalenud BMX-ratturit ja rulatajat valiti välja osalema ka Simple Session 2018 eelvõistlustele.