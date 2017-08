Tuntud muusik ja näitleja Genka viiakse vanglasse

Austatud ja tuntud Eesti näitleja ning muusik Henry Kõrvits, esinejanimega Genka, viiakse vanglasse. Kuigi 2007. aastal suleti Tartu vangla avamise tõttu Pärnu vangla, siis vaatamata sellele on Genkal vanglas tegemist. Aasta algul taasavati Pärnu vangla Põhja- ja Baltimaade suurima põgenemistoana. Eestvedajad ei piirdu aga ainult ühe teenusega. Põgenemistubadele lisaks on koostöös Pärnu menuklubiga A.P.T.E.K vanglas kõikide muude ürituste hulgas toimumas vangla festival, mis kannab nime „Vanglafest“ .

Vanglafesti esinejate nimekirjas ongi Genka, Paul Oja, 5miinust ja veel teisigi. Üritus toimub 15. septembril ja vangla väravad avatakse kell 18.00. Festival kestab hommikul kella viieni.

Vangla territoorium on enam kui 5500 ruutmeetri suurune ja müüride vahel pesitseb seitse erinevat hoonet. Hoonetes esinevad erinevad DJ-d, kes tagavad peo käima lükkamise ning pidu toimub mitmel laval.

Vaatamata kolossaalsele maa-alale, on pindala siiski piiratud. Seetõttu peavad festivali külastajad arvestama ka piiratud piletite arvuga. Kuni 11.09 on sooduspiletid kättesaadavad Piletilevi vahendusel. Kohapeal on piletid juba kallimad.

