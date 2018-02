Mis üllatust plaanib teater NO99 EV100 vastuvõtuks?

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva vastuvõtt Tartus Eesti Rahva Muuseumis, mille kunstilise lahenduse loob teater NO99, tõotab traditsioonilise kontserdi asemel hoopis teistsugust meelelahutust – mängufilmi

Kuluaarides käivad sahinad, et NO99 kollektiiv töötab praegu nõrkemiseni pooletunnise mängufilmiga, mida 24. veebruari õhtul näidatakse nii 1500 ERMi kogunenud külalisele kui ka televaatajaile üle Eesti.

„Mina seda küll niimoodi ei ütleks, et kontserdi asemel on mängufilm,” ütles vabariigi presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe. „Seda oleme algusest peale öelnud, et ERM pakub meile uusi võimalusi ja teistpidi seab ka piiranguid, sest seal ei ole traditsioonilist kontserdi- ega teatrisaali, kus oleks suur ja sügav lava," jätkas Linnamäe.

Traditsioonilist kontserti NO-teatri plaanides ei ole, kuid kuuldavasti pidavat filmivaatamise lõpuks kõlama paar laulu.

