Mick Pedaja üllatab Dinner in the Sky’l uue looga

15.–21. juulil külastab Eestit taas taevarestoran Dinner in the Sky, mis keskendub sel aastal Eesti saarte maitsetele. Muusikalise elamuse eest hoolitsevad sel aastal Mick Pedaja, Tõnu Timm ja Anett Kulbin, kes esinevad 50 meetri kõrgusel Vanasadamas vaatega õhtusele Tallinnale. Vestlesime Mick Pedajaga eelseisvate taevakontsertide ja toidu teemal.

Dinner in the Sky kontserdid toimuvad taevalaotuses. Kas oled enne nii ekstreemsetes oludes esinenud?

Ma ei ole enne nii erilistes oludes laulnud. Kindlasti on see üks väljakutserohkemaid esinemisi, sest kardan kõrgust. Samas on see huvitav protsess enda jaoks ja olen seda meelt, et tulebki teha asju, mis mugavustsooni laiendavad.

Kuidas plaanid külalisi Dinner in the Sky taevakontsertidel üllatada?

Taevakontsertidel esitan omaloomingut ja üllatan publikut ka ühe täiesti uue looga, mis ei ole enne esitamisele tulnud.

Dinner in the Sky on tuntud toidukultuuri tutvustaja. Milline on sinu suhe toiduga?

Mulle meeldib eelkõige puhas ja kohalik toit, seega Eesti saarte temaatika sobib hästi kokku minu maitse-eelistustega. Eelistan eestimaist värsket toitu.

Foto: Ardo Säks

Kas Sulle meeldib ka ise toitu valmistada?

Superkokaks ennast ei pea, kuid mulle meeldib elukaaslase Angeeliaga väga süüa teha. Olen juba neli aastat olnud taimetoitlane ja sellest ajast peale olengi rohkem ise toitu valmistanud. Selleks, et menüü oleks mitmekülgsem, värskem ega peaks ostma valmistoitu. Lisaks on kokkamine mõnus improvisatsiooniline tegevus.

Mis on sinu lemmiktoit?

Kõige rohkem meeldivad mulle peedikotletid salatiga. Neid on lihtne teha. Peedikotlettidesse läheb nõrutatud ja riivitud keedupeet, riivitud suvikõrvits ja porgand, leotatud või konserveeritud oad ja kikerherned. Maitsestamiseks kasutan soola, pipart ja rohkelt tšillit. Kellele meeldivad India maitsed, siis võib lisada ka masala't. Kõik koostisosad segan ühtlaseks massiks, millele lisan veel riivleiba. Esmalt praen pallikesed kergelt kookosõlis ja lõpuks küpsetan kotletid krõbeduse saavutamiseks grillfunktsiooniga ahjus küpseks.

Kotlettide kõrvale sobib hästi salat spinati, maisi, päikesekuivatatud tomatite, granaatõuna seemnete ja tšilliga. Tšilli on üldse mu lemmik, mida kasutan retseptides palju. Kastmeks kasutan kaerakoort või mõnda taimetoidu kastet.

Mick Pedaja esineb Dinner in the Sky taevakontsertidel 16. ja 19. juulil.

Rohkem infot: www.dinnerinthesky.ee