Leslie Laasner laulu "Naine" ümber tekkinud skandaalist: ma ütlen ausalt, ma oleks võinud selle pulli ka ära jätta

Hiljuti lahvatas skandaal Eesti Laulu finaalis Evelin Võigemasti ja Leslie da Bassi laulu "Naine" üle, mida kohe pärast lauluvõistlust hakati kasutama Kaubamaja kampaanias. ERR ja Mart Normet on väljendanud olukorra üle suurt pahameelt, Laasner sõnas Delfile, et tal on tekkinud olukorra pärast kurb.

"Loomulikult on see ääretult kole juhtum, see on kurb. Ma ei ole seda suutnud millekski muuks nimetada, kui ebaselgete momentide kaks erinevat nägemust, mis ei ole lõplikult kokku lepitud. Mina ei tahtnud teha mingit pättust või kelmust, mingit kurja plaani mul sellega ei olnud. Tahtsin promoda enda singlit ja rakendada seda võimalikult laialt," sõnas Laasner.

Mees täpsustas, et neil ei olnud ERR-iga ühtegi lepingut, vaid suusõnalised kokkulepped.

"ERR väidab, et ma ei ole seda neile öelnud, mina väidan, et olen. See ongi see probleemikoht. Ma olen öelnud, et lugu läheb kampaania külge, Ma ei nimetanud brändi. Lugu läks kampaania külge, nagu paljud eurolood on läinud, siin ei ole mingit uut mudelit, see on tavaline lugude turundamismudel."

Laasner lisab veel, et on väga kurb, et asjal on selline alatoon. "Ma olen väga rahul ERR-i tööga ja Eesti Laulu tiimi tööga. Ma ei rahul sellega, et Mart Normet ja ERR-i tiim on kistud sellisesse jamasse."

"Enda tegevuse kohta, nagu ma oleks kedagi manipuleerinud, ma ütlen ausalt, ma oleks võinud selle pulli ka ära jätta. Ma olin meeletult meelitatud sellest, see oli minu jaoks suur kompliment, et mulle antakse selline võimalus. Ma ei ole inimene, kes läheks seda teadlikult ära lörtsima, olen ka ise sellest šokis. Midagi sellist ma küll ei tahtnud."