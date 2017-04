Kuidas tähistada oma suurt juubelit? Loomulikult ühe korraliku peoga!

Eesti roki kroonijuveel Terminaator jätkab oma juubeliaasta tähistamist suvetuuriga erinevates Eestimaa kaunites kohtades. Esitusele tulevad ansambli parimad palad läbi aegade ja loomulikult on tuuril kaasas ka sõbrad.

Selleks et tuur, mis ongi üks suur pidu, oleks täiuslik, on kampa kutsutud ka mitmed Terminaatori sõbrad, kes aitavad kirevat lava- ja ka lavatagust elu lahti kodeerida. Nii on tuuril kaasas legendaarne ICE DOG M ehk Kristjan Jõekalda ja nooremat verd esindab kontsertturneel ülesastuv pop-rock'i viljelev ansambel Traffic.

Loomulikult on peole oodatud kõik külalised, olenemata vanusest, sest nagu on ansambel Terminaator läbi oma 30-aastase ajaloo edukalt tõestanud, ei tunne armastus muusika vastu vanust, sugu ega piire.

Kontserdid toimuvad

13.06 Viimsi vabaõhumuuseumi hoov

14.06 Tartu laululava

15.06 Rakvere laululava

16.06 Pärnu Vallikäär

17.06 Kuressaare Lossihoov

18.06 Rapla laululava

Piletid kontserdile leiad Piletilevist.