Jaagup Kreem Terminaatori 30. juubeliaasta suvetuurist: läinud ajad on ilusad, aga usun, et bändil on veel palju püssirohtu

Eesti roki kroonijuveel Terminaator jätkab oma juubeliaasta tähistamist suvetuuriga, kus tulevad esitusele ansambli parimad palad läbi aegade ja loomulikult on tuuril kaasas ka sõbrad.

"Termikal on palju olulisi maamärke. 1991 võitsime konkursi "Rock In" ja sellest ajast peale on läinud bändi tee muudkui ülesmäge," meenutab Jaagup Kreem Terminaatoriga veedetud aegu. "Mida aeg edasi, seda suuremaks kasvas publikuarv. Kui 90ndate keskel sai tehtud suvetuure, oli publiku arv parimatel aegadel ligi 20 tuhat. Kahjuks suvetuurid kuivasid mingil ajahetkel kokku ja asendusid festivalidega. Seda vana ja lahedat suvetuuri fiilingut katsumegi sel suvel taaselustada."

Terminaatori jaoks suur ja tähtis asi Jaagupi sõnul oli Katusekontserdi nimeline üritus (1998-2000), kus hinnanguliselt oli 2000. aastal Islandi väljakul kuulajaid ligi 30 tuhat. "Ägedaid asju oleme teinud läbi aastate – muusikalid Risk ning Romeo ja Julia, suured kontserdid Õllesummeril," räägib Jaagup, tunnistades, et pilk on bändil siiski suunatud pigem tulevikku. "Läinud ajad on ilusad, aga usun, et bändil on veel palju püssirohtu ja ka edaspidi teeme lahedaid kontserte ja projekte."

Suvetuuril on Terminaatoril plaanis mängida lugusid seinast seina. "Oleme planeerinud Termika ülesastumise pikkuseks veidi üle kahe tunni. Mängime lugusid aegade hämarusest (ka neid, mis on kuidagi teenimatult vähe mänguaega saanud) ja loomulikult tulevad esitamisele ka bändi suurimad hitid läbi 30 aasta. Valiku teeme vastavalt bändi sisetundele, mis pole meid kunagi alt vedanud," kirjeldab Jaagup, mida suvetuurilt oodata võib. "Paneme kava kokku nii, et kuulata-vaadata oleks nii tõelistel Terminaatori fännidel kui ka neil, kes bändi kogu loominguga nii väga kursis ei ole. Suuresti oleme panustanud ka sõu visuaalsele poolele."

Selleks, et tuur, mis ongi üks suur pidu, oleks täiuslik, on kampa kutsutud ka mitmed Terminaatori sõbrad, kes aitavad kirevat lava- ja ka lavatagust elu lahti kodeerida. Nii on tuuril kaasas legendaarne ICE DOG M ehk Kristjan Jõekalda ja nooremat verd esindab kontsertturneel ülesastuv pop-rock'i viljelev ansambel Traffic. "Valik, keda kutsuda meiega koos tuurile, tuli lihtsalt. Trafficuga oleme ka enne lava jaganud ja teame, et nad on energilised, mängivad hästi ja rock'n'roll'i on neis kõvasti," selgitab Jaagup valikut. "Tuuril saabki käia ainult selliste bändidega, kellega veregrupp klapib ja Trafficuga see just nii ongi. Mis puutub ICE DOG M'i, siis see idee tekkis juhuslikult. Kristjan Jõekalda on ülikooliaegne sõber ja teab minust päris palju. Tema juhib kogu sõud ja vahepeale teeme koos ka tagasivaate bändi käidud teele."

Loomulikult on peole oodatud kõik külalised, olenemata vanusest, sest nagu on ansambel Terminaator läbi oma 30-aastase ajaloo edukalt tõestanud, ei tunne armastus muusika vastu vanust, sugu ega piire.

Kontserdid toimuvad:

13.06 Viimsi vabaõhumuuseumi hoov

14.06 Tartu laululava

15.06 Rakvere laululava

16.06 Pärnu Vallikäär

17.06 Kuressaare Lossihoov

18.06 Rapla laululava

Piletid kontserdile leiad Piletilevist.