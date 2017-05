Frank Sinatra galakontsert juba homme

Täna, mil suursündmuseni Nordea kontserdimajas on jäänud täpselt päev, oleks kindlasti huvitav vaadata korraks otsa lauljale, kelle surematuid hitte Ott Lepland juba homme õhtul esitab. Kindlasti leiad allolevast midagi huvitavat, ootamatut ja ka täiesti uut.

Tema sünd oli dramaatiline

Sinatra sündis 15. detsembril 1915. aastal New Jersey korteris. Sünnitus oli raske, ilmale tulles oli tulevane laulja sinine ja ei hinganud. Surnuks peetud vastsündinu pandi köögipõrandale, samal ajal kui arst tegeles emaga. Sinatra vanaema haaras imiku sülle, pani ta külma vee alla ja väike Frank lasi valla oma esimese laulu. Algus oli raske, kuid edukas.

Tangsünnitus jättis armi näkku kogu eluks

Sünnitusel abivahendina kasutatud tangid moondasid Sinatra vasaku näopoole ning seetõttu kutsuti Sinatrat puberteedieas arminäoks. Ta püüdis seda tihtipeale jumestusega varjata ja vihkas, kui tema vasakut poolt pildistati.



Sinatra oli abielus kolm korda

Tema kolmas ja viimane naine on öelnud, et ta vihkas hüüdnime Chairman of the Board (juhatuse esimees).



Tee kontserdil kõvemat häält ja me maksame sulle!

George Evans, Sinatra publitsist, kutsus tüdrukuid kontsertidel üles veel kõvemini karjuma, makstes neile selle eest viis dollarit. Lisaks olid palgalised kiljujad paigutatud publikusse kindla kava alusel – nii oli tulemus parim.



Tema kuulsaimad lood “My Way” ja “Strangers in the Night” polnud kaugeltki laulja lemmikud



Kui esimese loo kohta ütles Frank, et see lihtsalt ei kõneta teda, siis teise loo kohta oli hinnang kordi karmim: “See on lihtsalt täielik jama!” ja “Kõige hullem laul, mida ma üldse kuulnud olen!”. Ometigi on need kaks publiku seas ühed enim armastatud Sinatra lood, mis elavad oma elu tänaseni. Ja seda vaatamata Sinatra pehmelt öeldes karmile hinnangule.



Laulu “My Way” on esitanud rohkem kui 60 tuntud artisti

Sinatra osas võivad tunded olla vastandlikud – meeldib, ei meeldi –, kuid "My Way" on jõudnud Elvis Presley, Aretha Franklin Sid Vicious'i ja paljude teiste repertuaari. Samuti on seda salvestatud lugematu arv kord erinevates keeltes.



Mitmed inimesed on surnud loo “My Way” ajal või vahetult pärast seda

Vähemalt pool tosinat inimest on tapetud Sinatra klassikalise hiti ajal või pärast seda. Osa baaride omanikud on sel põhjusel laulu “My Way” oma muusikavalikust eemaldanud.



Viimane lugu, mida Sinatra laval laulis, oli "The Best Is Yet To Come"

1995. aasta 25. veebruaril esitas ta selle loo omanimelise golfiturniiri viimasel õhtul. "The Best Is Yet To Come" seisab epitaafina – mõnes mõttes oodatult – ka tema hauakivil.



Homme õhtul tulevad Nordea kontserdimajas Ott Leplandi esituses ettekandele kõik Frank Sinatra tuntuimad hitid, nagu "I've Got You Under My Skin", "It Was a Very Good Year", "Love and Marriage", "Fly Me to the Moon", "I Love Paris", "New York, New York", "My Way".

