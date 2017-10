Viis silmapaistvamat Coca-Cola turunduskampaaniat läbi aegade

Coca-Cola, olles üks tuntumaid brände maailmas, teeb oma positsiooni säilitamiseks järjepidevalt tööd. Selleks, et püsida tarbija jaoks atraktiivne ja huvitav, ei piisa ainult tootest. Vaeva tuleb näha ka pakendi ning erinevate turunduskampaaniatega. Olemasolevaid piire peab pidevalt nihutama ja oma originaalsete ideedega tuleb tarbijale üllatusmomenti pakkuda. Toome siinkohal välja viis Coca-Cola kampaaniat, mis on saanud tarbijatelt palju positiivset tähelepanu.

Esimesed temperatuuritundlikud purgid Eestis



Coca Cola tõi esimesena Eestis turule ainulaadsed ThermoCanid ehk purgid, mis näitavad temperatuuri muutudes erinevaid sõnumeid. Coca-Cola lähtus kampaaniat tehes põhimõttest, et tarbija jaoks on tähtsaim kogu tarbimiskogemus – alustades pakendist ja lõpetades joogi endaga. Võtmesõnaks on mängulisus, mida purgil peituvad erinevad sõnumid pakuvad. ThermoCani purgid on Eestis ainulaadsed ja praegugi kauplustes saadaval.

Coca-Cola – mõeldud jagamiseks

„Jaga Coca-Cola’t“ kampaania ületas oma menuga kõik ootused. Idee ise oli väga lihtne – siltidele trükiti Coca Cola asemel hoopis sama kirjastiiliga inimeste eesnimed. Aga selle lihtsa idee taga oli palju vaevarikast ettevalmistust, nimelt oli vaja Coca-Cola juhtkond saada nõusse tegema midagi ennekuulmatut ehk kaotama Coca Cola logo pudelitelt. Ning seda esimest korda 127-aastase Coca-Cola ajaloo jooksul. Kui kampaania sai juhtkonnalt rohelise tule ja seda hakati erinevates riikides ette valmistama, pidid kõik pooled allkirjastama konfidentsiaalsuslepingu, et revolutsiooniline kampaania oleks selle lansseerimiseni saladuskatte all. Lõpptulemusena oli tegemist ühe edukaima Coca-Cola turunduskampaaniaga läbi aegade. Suvine «Jaga Coca-Colat» kampaania tõstis 0,5-liitrise Coca-Cola müüki Eestis 35 protsenti.

Mis seostub sulle jõuludega?



Paljude jaoks on Coca-Cola esimene bränd, mis neil jõuludega seostub ja selle nimel on Coca-Cola vaeva näinud alates 1931. aastast, eeskätt jõuluvana kujutamisega puna-valges kostüümis. Traditsioonilised jõulureklaamid seostuvad paljudele inimestele nostalgiliste tuledes Coca-Cola autodega ning kauni jõulumuusikaga, mis tekitavad härda jõulutunde.

Pudelikorgi mängud



Inimestele on läbi aastate meeldinud Coca-Cola pudelikorkide mängud – olgu auhinnaks uhke mägijalgratas või lihtsalt uus pudel oma lemmik karastusjooki. Aja möödudes on küll korgi all olevad sümbolid asendatud koodidega ning loodud eraldi mobiilirakendus, kust saab oma võite kontrollida, aga korgikampaaniad on jätkuvalt populaarsed.

Ainus karastusjook avakosmoses



Coca-Cola oli esimene ja praeguseni veel ainuke karastusjook, mida on avakosmoses joodud. 3. veebruaril 1995. aastal startis Floridas kosmosesüstik Discovery missiooni STS-63 raames. Lisaks kuuele pardaliikmele oli pardal 1,65 liitrit Coca-Colat ja Diet Coke'i. Peale spetsiaalselt disainitud joogimasina kasutasid astronaudid ka erilisi joogitopse, mis võimaldas gaseeritud jooki tarbida kaaluta olekus. Eksperimendi mõte oli katsetada, kas ja kuidas muutuvad kosmonautide maitsemeeled avakosmoses.