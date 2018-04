VIDEO | USA telesaade pilas Trumpi kohtumist Balti riigipeadega! Kaljulaid sai endale sildi "tüdrukpresident"

SNL on USAs ülipopulaarne. Arvestades nende kriitilist tooni Trumpi aadressil, pole imestada, et riigipea seda saadet ei salli. Ka antud klipis ironiseeritakse lisaks riigipeade kohtumisele ka Fox Newsi hoiakute üle - teatavasti on see kanal vabariiklaste suuvooder.