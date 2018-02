VIDEO | Simple Sessioni teise koha võitja Irek Rizaev: inimesed on Eestis väga toredad

Venemaalt pärit Irek Rizaev võitis Simple Sessioni BMX-i pargisõidus teise koha ning tõdes intervjuus, et tal on kahju, et oma kolmandas finaalisõidus kukkus.

Irek arvas ise, et küllap kukkumine talle ka esikoha maksis, ent peab tähtsaks sõprade ja fännide toetust. "Kõik on praegu nii hästi, ma armastan seda võistlust ja tulen kindlasti järgmisel aastal tagasi," sõnas Irek võidujoovastuses. "Inimesed on Eestis nii toredad ja mul on siin ka palju sõpru," sõnas mees Eesti kohta ja tõdes, et ootab siia tulemist alati väga. Millest Irek veel pajatas, vaata videost!