VIDEO | Simple Sessioni tänavasõidu võidumees Garrett Reynolds: su keha on su leib, seda peab austama

Möödunud nädalavahetusel peetud Simple Sessioni tänavasõidu võitja, USA Red Bulli nimekirjas võistlev Garrett Reynolds paneb kõigile sportlastele südamele, et nende keha on nende leib ja seda peab austama.

"Ma tulin siia vigastusega ja see tulemus on küll äge," kommenteeris Reynolds oma tänavasõidu võitu. Sessionit peab mees üldse üheks lahedamaks võistluseks: "Ma armastan seda võistlust, siin on parim BMX-i võistluse energia. Tänavune plats on ka väga unikaalne ja ma väga hindan seda."

"Mulle meeldib siin taas sõpru näha ja see on küll tõsine võistlus, aga kõigil on hea tuju," lisab ta põhjuse, miks Session talle väga korda läheb. "Ekstreemsportlase keha on tema leib, oma kega ei tohi kuritarvitada ja seda peab austama," sõnas ta soovituseks kõigile sõitjatele.

Põhjuseid, miks Simple Sessionil osaleda ja kuidas võistlejana end turgutada, kuuled videost!