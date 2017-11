VIDEO | Kauaoodatud pisarakiskuja! John Lewise tänavune jõulureklaam sulatab ka kõige kalgima südame

Briti poebränd John Lewis on igal aastal osanud millegi südantsoojendavaga üllatada ning nii ka seekord. Rahva poolt pikisilmi oodatud tänavuse jõulureklaami keskmes karvane koll nimega Moz, kes peidab end 7-aastase Joe voodi all ning lugu ootamatust sõprusest sulatab tõenäoliselt ka kõige kalgima südame.

John Lewise jõulureklaamid on alati tuntud kui tõelised pisarakiskujad. Sel korral räägitakse vaatajatele poisist, kes ärkab keset ööd norskamise ja kolina peale üles. Oma suureks üllatuseks avastab 7-aastane Joe, et tema voodi all peidab end karvane koll Moz. Esialgu on tunneb ta eluka vastu hirmu, kuid peagi saab alguse imearmas sõprus.

2-minutilise reklaamklipi autoriks on režissöör Michel Gondry, kes on rahvale enim tuntud kui filmi "Eternal Sunshine of Spotless Mind" lavastaja ja stsenarist. Jõuluhooajale avapaugu teinud klipp läks väljaande Telegraph andmete kohaselt maksma 7 miljonit naela.

"Kui ma rääkisin oma endisele tüdruksõbrale, et teen järgmise John Lewise jõulureklaami, siis ta ütles, et mul on väga suured kingad täita, sest need reklaamid peavad inimesi nutma ajama," ütles Gondry. "Möödunud nädalal ma näitasin seda talle ja ta nuttis. Vedas."

Reklaami helirea autoriks on ansambel Elbow, kes valmistas oma versiooni biitlite loost "Golden Slumbers", mille autoriteks John Lennon ja Paul McCartney. Lugu kõlab ka nende 24. novembril ilmuval albumil "Best Of".

Vaata John Lewise värsket reklaami ja jõulutunne on garanteeritud!