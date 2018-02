TOP 7 | Evelini solvanud Kaldalu, seksikas Kass ja kõmuline Lass ehk presidendi vastuvõttude kõige skandaalsemad külalised

Igal aastal istuvad eestlased koos sõprade ja perekonnaga televiisori ette ja jälgivad pingsalt presidendi vastuvõttu, aegade jooksul on pidulikult ürituselt läbi käinud ka omajagu kõmulisi tegelasi, kes oma kohaloluga meediale üsna palju kõneainet pakkusid. Publik teeb Eesti Vabariigi 100. juubeli eel ülevaate kõige skandaalsematest külalistest.

1. Carmen Kass ja Urmas Reinsalu

2004. aastal oli kõige kõmulisemaks külaliseks supermodell Carmen Kass, kes toona saabus vastuvõtule Urmas Reinsalu saatjana. Kaunist meresinist kleiti kandnud Kass saabus üritusele imelises Michael Korsi disainerkleidis. Avalikkus hakkas kohe spekuleerima, et kas tegu võib olla uue kuuma paariga. Hiljem selgus siiski, et tegemist oli PR-trikiga, kuna peagi tuli välja, et Carmen kandideerib Res Publica nimekirjas europarlamenti. Kassi riietus sai ohtralt ekspertidelt kiita.

EESTI RIIGI 86 SÜNNIPÄEV Foto: Sven Arbet

2. Liis Lass ja Lauri Laasi

Seltskonnakaunitar saabus 2009. aasta presidendi vastuvõtule väga paljastavas kleidis, tema liialt avar dekoltee sai avalikkuselt palju kriitikat. Lassi kohalolu üllatas ka presidendipaari, Lass pidas ka kätlemise ajal presidendipaariga tavatult pika vestluse. Meediakärast häiritud presidendikantselei teatas toona, et edaspidi tuleb kutsutud külalistel aegsasti üles anda ka oma kaaslase nimi.

PRESIDENDI VASTUVÕTT JÕHVIS FOTO: Marko Mumm





3. Meelis Kaldalu

Poliitaktivist Kaldalu oli suutnud ennast hämaratel asjaoludel sisse vangerdada 2013. aasta vastuvõtule, hoolimata sellest, et mehel ei olnud ametlikku kutset. Kätlemise ajal šokeeris Meelis avalikkust sellega, et ei võtnud vastu Evelin Ilvese sirutatud kätt. Pärast sõnas mees, et tegemist oli eksitusega ja ta ei soovinud meelega presidendiprouat solvata. Palju kõneainet pakkus ka mehe riietus, nimelt tuli ta vastuvõtule provokatiivses t-särgis.

Külaline jätab Evelin Ilvese käe vastu võtmata Foto: Delfi TV





4. Erki Pehk ja Madis Nurms

Dirigent Erki Pehk käis 2011. aasta vastuvõtul koos teatrikunstnik Madis Nurmsiga, tegemist oli esimese samasoolise paariga presidendi vastuvõtul, loomulikult järgnes julgele teole ja omajagu tähelepanu. Pehk sõnas ise, et tegemist oli teadliku valikuga ja ta oli ka valmis suurenenud avalikkuse tähelepanuks.

Erki Pehk, Madis Nurms, Presidendi vastuvõtt Estonias Foto: Ilmar Saabas

5. Toomas Hendrik Ilves ja ema

1999. aasta vastuvõtu eel oli rahvas põnevil – kellega saabub vastuvõtule parasjagu abielu lahutamisega tegelenud Toomas Hendrik Ilves. Kas ta tuleb koos oma laste ema ja ametliku abikaasa Merry Bullockiga, uue armastuse Eveliniga või hoopis üksi. Ilves üllatas kõiki, kui võttis vastuvõtule kaasa hoopis enda ema Irene.

TOOMAS HENDRIK ILVES emaga Foto: TEET MALSROOS / ÕHTULEHT, Õhtuleht

6. Margret Järv ja Lauri Luik

Staarjuuksur Lauri Pedaja kunagine pruut Margret Järv ilmus 2011. aasta presidendi vastuvõtule reformierakondlasest riigikogulase Lauri Luigega. Margreti kleit ei saanud küll nii palju tähelepanu, kui Liis Lassi sügava dekolteega kostüüm, kuid nobedad reporterid leidsid üles noore naise arvamuse, kus ta kirus venelasi maa põhja.

Lauri Luik, Margret Järv, EV 93. aastapäeva presidendi vastuvõtt Foto: Andres Putting

7. Evelyn Sepp ja Marko Kiigajaan

Evelyn Sepp on alati meestemagnet olnud. Ta on käinud presidendi vastuvõtul nii tippajakirjanik Jaanus Piirsaluga, ärimees Peeter Rebasega kui ka saates "Tantsud tähtedega" tantsinud Marko Kiigajaaniga. Just viimase puhul oli õhus küsimus: kas nende vahel on midagi enamat? Paraku see küsimus vastust ei saanud, kuid üks on selge - Kiigajaan oli 2011. aasta vastuvõtul poliitikule kindlasti täiuslik tantsupartner.

Vabariigi aastapäeva vastuvõtt Estonias Foto: Andres Putting