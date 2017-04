Tallinna raamatumess toob hulga põnevaid kohtumisi ja esitlusi

Foto: Tallinna raamatumess

Tallinna raamatumess on viie aasta jooksul saanud oodatud osaks pealinna kevadistest kirjandussündmustest. Messi eesmärk on viia kokku lugejaid ja raamatuid, nii teoste vastu huvi äratades kui ka neid kohapealt soodsa hinnaga osta võimaldades. Kevadisest messist on saanud sündmus, millelt naljalt tühja kotiga ei lahkuta, seda enam, et messile sissepääs on tasuta.

Ühelt poolt püüame hoida traditsioone iga-aastaste põhisündmustega: neljapäeval avame messi kirjandusfoorumiga, mis sel aastal keskendub neile, kel lugeda raske – Marrakeši lepingule ning nägemisprobleemidega inimestele; reedel toimub tüpograafiaseminar Kirjak 5 neile, keda huvitab raamatute visuaalne pool – juttu tuleb nii raamatute kui ka ajalehtede kujundamisest; laupäev on aga üle aasta suunatud üle-riigiliselt koolilastele. Tänavu toimub laupäeval koostöös Eesti Lastekirjanduse Keskusega üle-eestilise koolilaste kirjandusmängu finaal. Programmis on tänavu koha leidnud ka mitu uut sündmust: neljapäevasel kultuurisaate Vasar avalikul salvestusel arutlevad Maarja Vaino ja Paavo Matsin kirjanduse üle linnaruumis ning raamatu taaskasutamist propageerijate vestlusringis räägivad Maaja Hallik ja Leo Ariva, mida teha vana raamatuga. Reedel annavad tippkirjastajad Krista Kaer ja Tauno Vahter nõu algajale autorile ning kirjandusblogijad Kaktusest algajale kriitikule. Laupäeval saavad kõik raamatuhuvilised esmakordselt sõna sekka öelda Kätlin Kaldmaa juhitavas kirjandusklubis, kus arutluse all on mitu värsket ilukirjandusteost: Jeanette Wintersoni „Sel pikal ajal“, Peter Wohllebeni „Puude salapärane elu“ ning Paula Hawkinsi „Tüdruk rongis“. Väärikatest autoritest saab messil neljapäeval kohtuda Norman Ohleriga, kes on kirjutanud raamatu uimastitest Kolmandas Reichis. Ajaloo ja Teise maailmasõja teema on esindatud enamgi, olgu raamatu „Musta koidiku kuulutajad: Soome fašistide luguˮ või metsavennaelust kõneleva „Varjudes lõhnavad valgusedˮ kaudu, mida mõlemat esitletakse messil samuti neljapäeval. Oma värsket raamatut tuleb neljapäeval esitlema hulk tuntud autoreid: teost „Venemaa – lähedane ja kaugeˮ David Vseviov ja Vladimir Sergejev, „101 Eesti toitu ja toiduainetˮ Anu Kannike ja Ester Bardone ning „Kirjad tütrele“ Dagmar Lamp. Kirjastus SE&JS esitleb reedel tähelepanuväärset raamatut armastatud telenäo ja ühiskonnategelase Urmas Oti mõtetest. Palju oleme tänavu mõelnud lastele. Armastatud lastekirjaniku Henno Käo 75. sünniaastapäeva meenutatakse tema teoste uustrüki esitlusega. Kohtuda saab lasteraamatute autorite Inese Zandere (Läti), kelle teos „Näpsud teevad vahetust“ on Eesti lastele tuttav nii raamatu kui ka multifilmi kaudu, samuti kodumaiste lasteraamatute autorite Eva Roosi, Milvi Martina Piiri, Marian Suitso ja Mihhail Stalnuhhiniga, aga ka Jana Rebase ja Kristi Kirbitsaga, kes on kirjutanud raamatu laste arengu jälgimisest mängu kaudu. Laupäeval toimub üleriigiline kirjandusmängu finaal, igal messipäeval otsimismäng ning töötuba. Eriprogramm on nii vene emakeelega lastele kui ka vanematele. Viiendat korda aset leidva Tallinna Raamatumessi kavas on enam kui 30 sündmust, neist tubli kolmandik lastele. Toimub raamatuesitlusi, kohtumisi kirjanikega, arutlusi ja vestlusringe, räägitakse kirjandusest linnaruumis, vanade raamatute taaskasutamisest, tutvustatakse uuemat kirjandust ja kirjeldatakse oma kirjanduselamusi. Loodame, et igaüks leiab messilt mõne huvitava teema ja sündmuse ning raamatu, millega veeta veel mitu mõnusat messijärgset päeva. Igakevadine Tallinna raamatumess leiab rahvusraamatukogus tänavu aset 6.–8. aprillini. Messist võtab osa ligikaudu 30 kirjastust, kellede müügilettidelt leiab kindlasti nii huvitavaid kui häid pakkumisi. Messile on oodatud kõik kirjandushuvilised. Sissepääs on kõigile tasuta! Messi täpse ajakava leiab veebilehelt www.estbook.com.