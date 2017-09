Suur Auhinnamäng – mis see on?

Eesti kodudesse jõuavad taas Suure Auhinnamängu raamatupakkumised. Kas tegu on pettusega? Kes selle taga seisab? Kas keegi on üldse võitnud? – need on küsimused, mis esimesena pähe kargavad ja millele leiab vastuse siitsamast.

Reader’s Digest on 1922. aastal asutatud ülemaailmselt tuntud kirjastus, mille väljaandeid avaldatakse rohkem kui 35 erinevas riigis üle maailma ning müüakse posti teel. Valikus on eneseabiraamatud, atlased, nõuanderaamatud ning teised maailmas tuntud teosed, millega on võimalik tutvuda mugavalt oma kodus, sest kirjastus saadab lugejatele väljaannete pakkumised otse koju. Kui lugeja tellib pakutava raamatu, toimetab kirjastus sellegi lugejale lähimasse postkontorisse. Piltlikult öeldes toob Reader’s Digest raamatukaupluse kliendile koju kätte.

Eestis esindab kirjastust RD Direct Estonia OÜ, kes lisaks raamatutele pakub ka esmatarbekaupu ja muud kodumajapidamises vajalikke tooteid.

Suur Auhinnamäng

Tõmbamaks tähelepanu oma toodetele korraldab RD Direct Estonia mängu, milles osalejatel on võimalik võita heale lugemisele lisaks ka praktilisi auhindu. Mängus loositakse välja 30 000-eurone peaauhind. Selleks tuleb järgida hoolikalt dokumentides esitatud kuupäevi ning vastata õigeaegselt. Lisaks on veel mõeldud auhind ka ainult tellijate vahel loosimiseks. Selleks on Eriauhind 15 000 eurot – kusjuures võitja saab valida sõiduauto või raha vahel.

Möödunud aastal võitis peaauhinna Hiie Kostina ning väiksemad auhinnad said Enla Odamaus ja Aino Kairo.

Möödunud aasta võitjad ütlevad, kui ühest suust, et alguses oli oma võitu raske uskuda. Ikka on olnud igasuguseid kirju postkastis. Seekord aga osutus see reaalsuseks! Peagi saabus kätte auhinna üleandmise päev ning kõik said hakata mõtteid mõlgutama, mida auhinnaga teha – kes toetab perekonda ja lapse, kes aga pikemalt unistanud reisima minekust – kõik oli ühtäkki tehtav!

Loosimise käiku ja videointervjuusid nendega saab vaadata kodulehel www.rddirect.ee. Sealt leiab ka kogu info, mis vajalik selleaastases Suure Auhinnamängus osalemiseks. Ouline on , et RD Direct Estonia OÜ toodete ostmisega ei kaasne automaatset igakuist ostukohustust ja soetada võib raamatuid ka ühekaupa kartmata tulevikus alusetult esitatavaid arveid.

Lisainfo: www.rddirect.ee