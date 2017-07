Speedest Legendsil saab näha Knight Rider seriaalist tuntuks saanud KITTi

Sõnapaar Michael Knight ja KITT ei jätnud 80ndatel kedagi külmaks ning kui õrnemasoo esindajad unistasid David Hasselhoffist, siis iga poisi ja mehe unistuste autoks oli KITT.

1982-86 aastani vändatud seriaali Knight Riderit õnnestus toona läbi Soome televisiooni jälgida põhja-eestlastel, kuid tänaseks leidub Eestis tõenäoliselt vähe neid, kes poleks näinud mustas nahktagis ja lokkis peaga Michael Knighti ja tema imelist ning rääkivat autot KITTi, mis ehitati 1982. aasta Pontiac Firebird Trans Amist.

Eeloleval nädalavahetusel, 29. ja 30. juulil, tähistatakse Pärnu lennuväljal Baltimaade suurema kiirendusvõistluse SPEEDEST 20ndat juubelit ning paljude teiste autode hulgas on seal startimas ka Eesti oma KITT. Automaatkastiga Pontiac Trans Am GTA ,5.0 v8 TPI omanikuks on Ken Toover, kelle käsutuses see olnud viimased seitse aastat.

„Alguses ei olnud mul sellest autost plaan KITTi ehitada, kuid ühel suvel õnnestus mul pagasiruumi polstrile saada David Hasselhoffi autogramm ning sealt siis see idee tekkis. Tänaseks olen autot ehitanud neli aastat. Kõige raskem on olnud osade hankimine ja auto ümberehitamine 88. aasta välimuselt 82. omaks.

Autosse on läinud meeletus ulatuses juhtmeid, et KITT toimiks nagu peab ja räägiks ning näitaks pilti. Päris koopiaga veel tegu pole, kuid kes meist poleks sellest autost kunagi unistanud?,“ võttis Toover KITTi saamisloo kokku.

Jüri Norkroos

Kui KITTi omanikuks on Ken Toover, siis Speedest Legendsil stardib sellega kolmekordne Eesti meister Kristjan Käbi. Käbi teenis 2009-11 aastani meistritiitlid kõige võimsamas Outlaw klassis ning oli 2013 ja 2014 aastatel selle sama klassi teine.

Toona sõitis Eesti kiirendusmaastiku legend Chevrolet Monza autol ning tema parim 1/4 miili aeg oli 7,9 sekundit ning parim lõppkiirus samal distantsil 301,26km/h.

Speedest Legendsile on lisaks Eesti Kiirenduse Karikasarja 3.etapi osalejatele kohale lubanud tulla vanad kiirendussõitjad, driftjad ja mootorratturid Lätist, Leedust, Soomest ja loomulikult kogu Eesti kiirenduse raudvara. Kokku saab kahel päeval Pärnu lennuväljal näha ligi 100 osalejat.

Mõlemad päevad saavad olema täis rehvisuitsu, kiireid autosid ja mootorrattaid ning ei puudu ka lõbusad vahepalad, demonstratsioon esinemised ja mängud publikuga.

Speedest Legends võistlus ei koosne ainult kiirendusvõistlusest. Helirõhuvõistlus “Speedest Legends Alpine Sound Challenge 2017” toob kokku ka suure helirõhuvõistluse.

Ajakava, piletiinfo ja muu lisainfot eeloleval nädalavahetusel Pärnu Lennuväljal toimuva Speedest Legends võistluse kohta leiab Speedesti kodulehelt ja Facebooki lehelt.

Jüri Norkroos