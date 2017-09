Savisaare pealt saaks teenida kopsaka summa

Eesti suurim ennustusportaal OlyBet avas võimaluse panuseid teha ka eelseisvate kohalike valimiste tulemuste peale, muuhulgas sellele, kellest saab järgmine Tallinna linnapea.

Kuigi Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn on kinnitanud, et kohtu all olev Edgar Savisaar ei ole nende linnapeakandidaat, ei saa sellist stsenaariumi lõpuni välistada ning nii teeniksid Savisaare linnapeaks saamisel talle panustajad oma raha tagasi koguni 50-kordselt.

OlyBeti hinnangul on aga tõenäoliseim tulevane Tallinna linnapea Taavi Aas koefitsiendiga 1,35. Ennustusportaal peab Aasa ainsaks tõsiseks konkurendiks sotsiaaldemokraat Rainer Vakrat, kelle koefitsient on 3,4.

Reformierakonna kandidaadile Kristen Michalile panustades saavad tema linnapeaks saamise puhul ennustajad raha tagasi 10-kordselt, EKRE linnapeakandidaadi Martin Helme puhul 20-kordselt ning IRL-i kandidaadi Raivo Aegi puhul Edgar Savisaarega võrdselt 50-kordselt.

Lisaks saab OlyBetis ennustada, kes on järgmine Tartu linnapea, kellest saab valimiste üldvõitja, milline saab olema üldine valimisaktiivsus, kas e-valimised toimuvad, kas Keskerakond saab Tallinna volikogus üle poolte kohtadest ning kes ületavad pealinnas valimiskünnise.

Ennustusi kohalike valimiste tulemustele on võimalik OlyBetis teha valimiste päeva, 15. oktoobri keskpäevani. Kõik kohaike valimiste koefitsiendid on leitavad aadressilt https://www.olybet.ee/bets/politics.

Tegemist ei ole ülekutsega osaleda hasartmängus. Hasartmängud ei ole sobiv viis suurendamaks sotsiaalset edukust.