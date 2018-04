Pärnus avati koostöös päästeametiga põgenemistuba

Põgenemistoad on aina populaarsust koguv uus meelelahutus vorm. Teenuse sisu peitub selles, et koha külastajad pannakse teatud aja aknaks ruumidesse luku taha, kus põgenejad peavad peavad erinevaid ülesandeid lahendades väljapääsu otsima. Hea näitena võib tuua avaliku ja erasektori koostöö — nimelt avati Pärnus päästeameti põgenemistuba.

CCCP Põgenemistoad on tuntust kogunud sellepoolest, et 2007. aastal suletud Pärnu vangla võttis ettevõtte abil Põhja- ja Baltimaade suurima põgenemistubade kompleksi kuju.

Ülesanded, mida lahendama peab, on kohati ekstreemsed. Näiteks pannakse põgenejatel hullusärk selga, käed raudu, riidest kott pähe ja mäng algab. Kui eelnimetatud viisid mängijaid kinni ei hoia, siis meelelahutusele lisab vürtsi liikuv mööbel. Lendavate toolide, raamatute ja muu ehmatava saatel tuleb külma närvi säilitada, et ruumidesse peidetud vihjeid otsida. Kuidas on see kõik seotud päästeametiga?

Suitsusukeldumine “kukkuvate” lagede all

Pärnu päästeameti põgenemistuba on koht, kus põgenejad peavad kinnistes ruumides tegema suitsusukeldumist “kukkuvate” lagede all. Osa alast on sisustatud maamiinide, käsigranaatide ja muude lõhkekehadega. Lõhkekehad on päästeameti poolt ohutuks tehtud ja annavad põgenemise vältel praktilise sõnumi — ära puutu pommi. Kogu põgenemist saadab adrenaliini tekitav heliefektide kogum, vilkuvad, punased valgused ja põgenejate kahjuks tiksuv 60 minutit — aeg, mille vältel tuleb põgeneda.

Esimesed seltskonnad, kes uut põgenemistuba läbinud on, on kiitnud meelelahutuse kvaliteeti ja on päriselt saanud ka lõbutseda. Mis aga koha veel toredamaks teeb, on asjaolu, et ülesanded, mida lahendama peab, on täpselt nagu kriisiolukordades. Mis tähendab seda, et kõik põgenejad saavad toa läbides lisaks heale meelelahutusele praktilisi teadmisi, kuidas kriisiolukorras toime tulla.

Et põgenemistuba võimalikult ehe välja näeks ja võtaks sellise ilme, nagu tal praegu on, siis aitasid toa loomisele kaasa enam kui 20 vabatahtlikku päästeametnikku. Projekti nimel nähti vaeva pool aastat. Põgenemistuppa saab broneerida aja põgenemistubade kodulehel.