13. märtsil Saku Suurhallis suure spordietendusega esinev Harlem Globetrotters kutsub lapsi tiimiliikmetega mängima ja pilte tegema. Staarkorvpallurid õpetavad lastele pallitrikke enne põhi-show algust Magic Pass ürituse raames.

Maailma kuulsaim korvpallishow toob Tallinnasse kogu Harlem Globetrottersi meeskonna, millesse valitakse ainult proffe ja kuhu pääseda on üliraske. Globtrottersite show on kogupereüritus ja korvpallurid on meelsasti nõus oma salanippe näitama ja õpetama.

Põhi-show'le eelnevale Magic Pass üritusele on oodatud lapsed koos saatjatega. Vanusepiirangut pole, kuid alla 18-aastastel lastel on täiskasvanud saatja kohustuslik ning mõlemal peavad olema põhi-show ja Magic Pass piletid.