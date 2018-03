Kihnu Virve sai infarkti, ent õnneks paraneb jõudsalt!

Jaanuari eelviimasel päeval 90. sünnipäeva tähistanud alati lõbus ja rõõmsameelne Virve Köster, kes sel puhul ka suure juubeliturnee tegi, on Publiku vihje kohaselt hetkel haiglas, Kroonika teatel sai laulumemm infarkti.

Pereansambli liige ja Virve lapselaps Reena Laos teatab Publikule, et midagi hullu ei ole. "Kõik inimesed käivad haiglas. Ammu oli juba planeeritud uuringute tegemine," rääkis naine, et muretsemiseks polevat põhjust. Niisiis ei ole kliinikuvisiit ka suurest sünnipäevatrallist tekkinud kurnatusest, kuna sellest jõudis memm end ilusasti välja puhata, paratamatult oli tarvis lihtsalt tervisenäitajaid kontrollida.

Tuleb välja, et tegemist polnud siiski lihtsate uuringutega, vaid millegi tõsisemaga. Kroonika andmetel sai Virve ööl vastu esmaspäeva infarkti ning toimetati Pärnu haiglasse. Eilseks oli Virve niivõrd jõudsasti taastunud, et ta kosus juba tavapalatis.

Tervis vedas Virvet alt kodutalus, kus tema kõrval viibis õnneks lapselaps Reena. „Me oleme väga tänulikud Kihnu kiirabile, nad olid väga tublid,“ kiidab ta ning kõneleb, et vanaema tervis on tõepoolest raudne, kuna ta ei vajanud ka joonelt suurde haiglasse viimist. „Kopter oleks ka öösel saadetud, aga pärast esmast läbivaatust läks Virvel olemine juba paremaks ja ma ei soovinud kopterit – muidu oleks see saadetud küll.

Reena ütles, et lähebki kohe mammat vaatama ning annab edasi ka meie lugejate palavad tervitused ja head soovid!