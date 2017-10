Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon Tallinnas on juba kindel?

Ennustusportaal OlyBet on valmis pakkuma 3,2-kordselt raha tagasi kõigile, kes arvavad, et pärast valimisi tuleb Tallinnas võimule mis tahes muu kooslus peale Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsiooni.

Ennustusportaal on Keskerakonna ja SDE koalitsioonis sedavõrd kindel, et kui sellele panustajad teeniksid vastava koalitsiooni loomisel raha tagasi ainult 1,3-kordselt, siis mis tahes muule koalitsioonile panustajad aga 3,2-kordselt.

OlyBeti ennustusjuhi Vladimir Dratšjovi sõnul näitab nende analüüs, et Keskerakond võidab küll Tallinnas valimised, ent ainuvõimu nad ei saa ja vajavad juurde ühte liitlast. “Reformierakond on sellise liidu välistanud, mis jätab kõige tõenäolisemateks valikuteks EKRE ja sotsiaaldemokraadid,” märkis Dratšjov ja lisas, et kuigi SDE tundub olevat koalitsioonipartneriks tõenäolisem variant, sõltub lõpptulemus muidugi ka sellest, kumb kahest valimistel parema tulemuse teeb.

OlyBet võimaldab ennustada eelseisvate kohalike valimiste tulemusi. Lisaks valimistejärgsele koalitsioonile Tallinnas saab ennustada, kes on järgmine Tallinna või Tartu linnapea, kellest saab valimiste üldvõitja, milline saab olema üldine valimisaktiivsus, kas e-valimised toimuvad, kas Keskerakond saab Tallinna volikogus üle poolte kohtadest ning kes ületavad pealinnas valimiskünnise.

