H&Mi kauplusi hakati särgiskandaali tõttu rüüstama

Ajaleht Aftonbladet kirjutab, et Lõuna Aafrika Vabariigis tuli H&Mil sulgeda kõik oma kauplused pärast seda, kui teatati rünnakutest mitme poe vastu, sh suurlinndes nagu Pretoria ja Johannesburg.

Teadaolevalt lõhuti kaupluse vara ja oli kuulda ka tulistamist. Hiljem selgus, et tule avas aga siiski politsei ja seda selleks, et vihast rahvamassi ühe H&Mi kaupluse eest minema ajada. Ametivõimude teatel oli tegemist ka kummikuulidega.

Telekanali STV Lõuna-Aafrika korrespondent Johan Ripås ütles, et meeleavaldusi, mille käigus kauplusi koordineeritult rünnatakse, korraldab Lõuna Aafrika Vabariigi suuruselt kolmas, revolutsioonsotsialistlik partei (EFF).

#H&M EFF members in Polokwane have shut down the store at Mall of the North. Members are seen chanting outside the store pic.twitter.com/rGFLjrAfP2— CapricornFM News (@CapricornFMNews) January 13, 2018