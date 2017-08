FOTOD | Riia südalinnas toimunud Simple Summer Sessioni võitsid Kostya Andreev ja Alex Donnachie, finaali pääses ka eestlane

Talviti Tallinnas toimuv ekstreemspordifestival Simple Session korraldas eile, 26. augustil Riia kesklinnas suurejoonelise trikirattavõistluse Simple Summer Session, mis meelitas tribüünidele sadu pealtvaatajaid. Võistlus oli pühendatud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele ning Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

Vabadusmonumendi sillale püstitatud 800-ruutmeetrises rulapargis päev otsa kestnud BMX pargi- ja tänavasõiduvõistlused päädisid vaatemänguliste finaalidega, mille võitjateks tunnistati vastavalt venelane Kostya Andreev ja inglane Alex Donnachie. Pargisõidus tuli teiseks venetsueellane Daniel Dhers ja kolmandaks ameeriklane Justin Dowell, tänavasõidu hõbe ja pronks läksid Saksamaale, vastavalt Leon Hoppele ning Daniel Tüntele.

Kokku võistles Simple Summer Sessionil 39 trikiratturit 15 riigist, neist 7 eestlast. Finaalidesse pääses neist üks – eduka tõukeratturina maailmas kuulsust koguv, ent samal ajal ka BMXi pargisõiduga tegelev Roomet Säälik.

Simple Summer Sessioni Baltikumi parimad lunastasid endale võistlusel automaatselt kutsed talvisele Simple Sessionile, mis toimub 3. – 4. veebruaril 2018 Saku Suurhallis. Eestlastest tuli tänavasõidus parimaks Chris Patrick Tilk (kvalifikatsioonis 16. koht), lätlastest Kristaps Reimanis (finaalis 5. koht). Pargisõidus sai kutse võistlusele eestlastest Roomet Säälik (finaalis 8. koht), lätlastest Ernests Ebolds (finaalis 6. koht) ja leedukatest Martynas Lagauskas (kvalifikatsioonis 15. koht).

Oma võimaluse said ka kohalikud rulatajad, kelle jaoks toimus väljakul parima triki võistlus.

Riias võistlusele kohapeal kaasa elamas käinud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariik 100 välisprogrammi juht Jorma Sarv on nähtu järel rõõmsal veendumusel, et suvine Simple Session läks igati korda. “Meie programmi jaoks oli tegu mõnusalt korda läinud päevaga, mis andis kindlust, et Eesti sünnipäeva tähistamine ja Eesti tutvustamine noortele, julgetele ja teotahtelistele noortele võib käia läbi tänavaspordikultuuri. Nägime paljusid toredaid ja päeva nautivaid inimesi, mis sisendas usku, et ka edaspidised meie koostöös tehtavad ettevõtmised saavad sama sooja vastuvõtu,” sõnas Sarv.

"Simple Session on väga loominguline ja ligitõmbav viis, kuidas Riia linna BMXist ja rulasõidust huvitatud inimestele ajaveetmiseks tutvustada. Ka asukoha valik oli võtmetähtsusega: võistlus ei toimunud mitte sisehallis linnast väljas, vaid otse linna südames, Vabadusmonumendi jalamil, kus sedasorti sündmusi toimub väga harva ning huvi saavad tunda kõik möödakäijad. Lisaks oli Simple Sessioni korraldamine heaks võimaluseks oma ala tegijad kokku tuua – meil Lätis on väga head skateparkide ehitajad,” märkis Riia mainekampaania Live Riga avalike suhete juht Anna Blaua.