Festival "Saksa kevad" tuleb taas!

25. aprillist 25. maini 2017 toimub Eestis juba kaheksandat korda festival „Saksa kevad”. Saksa saatkond Tallinnas, Tallinna Goethe Instituut ja selle aasta partnerliidumaa Baden-Württemberg koostasid taas mahuka ning laiaulatusliku programmi, kuhu on teretulnud kõik külastajad. Üritused, tippkultuurist saksa keele õhtuteni, pakuvad midagi igale maitsele.

Partnerliidumaa Baden-Württemberg

Sel aastal on festivali fookuses Baden-Württemberg: külastajaid ootab põnev digitaliseerimisteemaline näitus, paeluvad teatrietendused, värsked kinofilmid ja kõlavad kontserdid. „Baden-Württemberg kui Saksamaa innovatsioonikeskus ning Eesti kui moodsa ja digitaalse ühiskonna teerajaja — need sobivad suurepäraselt kokku,” sõnas Christoph Eichhorn, Saksa suursaadik Eestis. Mõlemad piirkonnad kuuluvad ka Euroopa atraktiivsemate kultuuriregioonide hulka. Auhinnatud Baden-Württembergi juurtega eesti džässmuusiku Kristjan Randalu esinemine, näitus „Globaalne kontroll ja tsensuur”, SWR Sümfooniaorkester ja arvukad muud üritused muudavad selle aasta „Saksa kevade” taas väga eriliseks.

Eeskuju pakkuv sõprus

Pidev kogemustevahetus kõikidel tasanditel ning tihe suhtlus Saksa ja Eesti poliitikute vahel, sõpruslinnad, meie majanduste omavaheline seotus ning eriti veendumus jagada ühiseid väärtuseid näitavad, kui olulised on Saksamaa ja Eesti suhted mõlemale riigile. Kuid poliitilistele ja majanduslikele küsimustele lisaks on headeks suheteks oluline ka kindel üksteise mõistmine, mis toimub tänu tihedale kultuurivahetusele ja inimeste omavahelistele kokkupuudetele. „Saksa kevad” on selleks suurepärane kohtumispaik. See annab võimaluse avastada Saksa-Eesti sidemeid kogu oma mitmekülgsuses, neid süvendada ja edendada. Eriti poliitiliselt pingelistel aegadel on „Saksa kevad” märgiks kultuurilisest ja sotsiaalsest üksmeelest ning ka majanduslikust koostööst Euroopas.

Üksteise taasavastamine

Ka sel korral on koostöös Eesti koolide ja ülikoolidega programmis erinevaid võistluseid ning kaasategemise võimalusi, mis toovad saksa kultuuri ja keele veelgi lähemale. Euroopa rikkus seisnebki just keelte ja kultuuride mitmekesisuses. Tallinna Goethe Instituudi juhataja Eva Marquardt lausub kokkuvõtvalt: „On lihtsalt suurepärane, et saame pakkuda inimestele nii Saksamaast kui ka saksa keelest huvitatud maal, nagu selleks on Eesti, võimalust saksa kultuuriga lähemalt tutvust teha. Ühtlasi annab „Saksa kevad” ka ideaalse platvormi Baden-Württembergi kunstnikele end Eestis esitleda.“

Kohtume „Saksa kevadel”

Kasutage võimalust ja avastage Saksamaa kogu oma mitmekülgsuses, soojendage üles vanad sõprussidemed ning saage Saksamaalt ja partnerliidumaa Baden-Württembergist värskeid muljeid. Saksa suursaadik on veendunud: „Tegemist on taas toreda programmiga ja olen kindel, et see valmistab meile kõigile suurt heameelt. Ootan juba põnevusega meie ühist „Saksa kevadet”.”

Selleks, et teada saada, millised üritused teid ees ootavad, külastage meie veebilehekülge www.saksakevad.ee ja Facebooki www.facebook.com/saksakevad.