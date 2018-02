Erilisi kingitusi sõbrapäevaks soovitab Brigitte Susanne Hunt

Saabumas on sõbrapäev ja kui tahate oma lähedasi eriliselt üllatada, siis tulge ja valige sõbrapäevakingid Rocca al Mare kaubanduskeskuse esimesel korrusel asuvast uuest Rahva Raamatu Kingipoest.

Julge kujunduse ja hoolikalt valitud kinketoodetega kauplus on ainulaadne nii sisult kui ka vormilt. Sisearhitekt Mari Kogeri disainitud kaupluses on üle 2000 omanäolise ja kvaliteetse kingituse, mille hulgast leiab kingitused igas vanuses ning mitmesuguste huvidega lähedastele. Loomulikult ei puudu valikust ka raamatud.

Kingitused on pärit Suurbritanniast, Prantsusmaalt, Hollandist, Hispaaniast, USA-st ja Taanist. Kõige eksootilisemad tooted jõuavad kauplusesse Jaapanist ja Lõuna-Koreast. See on ühtlasi disainipood, sest kõik tooted on hoolikalt valitud ja sobivad oma koduse või töökoha interjööri ilmestamiseks ning disainimiseks. Brändidest on esindatud näiteks Ted Baker, Gentlemen’s Hardware, Designed in Color, Wild & Wolf ja Wrendale Designs, mille tootevalikut on võimalik osta vaid kohapealt.