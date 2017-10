DELFI FOTOD | Tallinna loomaaia jääkarumaailm avati uhke peoga, juba homsest oodatakse kõiki huvilisi külla

Täna keskpäeval avati uhke peoga Tallinna loomaaia jääkarumaailm. Homme kell 11 avatakse jääkarumaailm kõigile külastajatele, kes saavad kogu päeva vältel osa võtta jääkaruteemalistest ettevõtmistest.

Täna keskpäeval toimus Tallinna loomaaias uue jääkarumaailma pidulik kutsetega avamispidu, pidulikul tseremoonial said sõna loomaaia direktor Tiit Maran, peaminister Jüri Ratas, Tallinna linnapea kt Taavi Aas, „Jääkaru uus kodu“ projekti algataja Veronika Padar jt. Esinesid Reigo Ahven & Drumlab, Kalle Sepp ja Mustamäe Noortekoor.

Juba homme kell 11 avatakse jääkarumaailm kõigile külastajatele.

Avamise puhul toimub jääkarumaailma ees suures telgis mitmeid tegevusi: päeva juhib jääkaru Tormi, jagatakse Kalevi Põhjakaru komme ja toimub Politsei- ja piirivalveorkestri kontsert.

Lapsed saavad ühiselt jääkarusid joonistada. Jääkarude jaoks kogutakse raha jääkaruteemaliste näomaalingute tegemise ja jääkarupildiga küpsiste müügiga.

Lisaks saab koos Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsiga teha endale jääkaru pildiga T-särke ning terve päeva vältel on avatud jääkaruteemaline infopunkt.

Tegemist jätkub kella 15-ni, infopunkt on avatud kella 17-ni.

Jääkarude kodu loomisesse panustasid paljud

Jääkarudele hakati uut, avarat, moodsat ja mugavat kodu ehk polaariumi rajama eelmisel sügisel. Kokku kulus sellele üle kolme miljoni euro - Tallinna linn panustas projekti ligi 2,7 miljonit eurot, annetajad Tallinna Loomaaia Sõprade seltsi kaudu ligi 350 000 eurot ja riik 35 000 eurot. Ehitustööd teostas Astlanda Ehitus OÜ.

„Tallinna Loomaaia jääkarud said endale lõpuks tänapäeva nõuetele vastavad elamistingimused,“ ütles abilinnapea Mihhail Kõlvart. „2012. aastal kodanikuinitsiatiivist alguse saanud projekt on nüüdseks mitmete poolte koostöös lõpule jõudnud.“

Tallinna loomaaias elab neli jääkaru - isane Nord, emane Friida ning nende pojad Nora ja Aron.

Jääkaru on üks maailma suurimaid kiskjaid, kelle elupaik on põhjapoolkera arktilistel aladel. Kliimasoojenemine mõjutab kogu planeeti, aga iseäranis nende suursuguste loomade elupaiku. Kliimamuutused ja inimtegevus on oluliselt muutnud mere ökosüsteemi, kahandanud liustikualasid ja sulatanud jääpanku, kus loomad elavad. Väga oluline roll jääkarude kaitses on loomaaedadel, kus peetavad loomad aitavad säilitada liigi geneetilist baasi ning võimaldavad teadvustada inimestele polaaralade asukate olukorda.