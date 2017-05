Aastaga Põhjamaade suurimaks — CCCP Põgenemistoad

Põgenemistuba on tõsielupõhine väljapääsu otsimise mäng, milles tuleb lahendada erinevaid ülesandeid, leida vihjete põhjal läbipääsukoode, õigeid võtmeid ning teha kõik selleks, et murda välja suletud ruumist või ruumide ahelast. Aeg selleks on piiratud ning mängu teevad põnevaks erinevad visuaal- ja heliefektid. Ainus küsimus – suudad sa hakkama saada?

Põgenemismängu loomisel on äärmiselt oluline, et detailid oleksid hästi läbi mõeldud. Mängija, kes on põgenemistuppa lukustatud, peab olema täiesti isoleeritud tavalisest maailmast. Ümbruskond peab olema sedavõrd usutav, et tekiks tunne justkui eksisteeriksid sa päriselt ses mängu jaoks loodud legendis. Kõige olulisem märksõna selles on emotsionaalne kaasamine.

Just nendest põhimõtetest kinni hoides on CCCP Põgenemistoad kõigest aastaga kasvanud Põhjamaade ja Ida-Euroopa suurimaks põgenemistubade pakkujaks. „Alustasime Pärnus ühe põgenemistoaga, kus ehitasime mängu üles nõukogudeaegses pommivarjendis. Esimene põgenemistuba, ülekuulamisruum, on tõeline labürint, täis mõistatusi ja häirivaid eriefekte. Et taset tõsta, panime enda järgmises põgenemistoas, KGB kongides, liikuma mööbli. Et latti veelgi kergitada, avasime 2007. aastal suletud Pärnu vanglas Põhjamaade ja Ida-Euroopa suurima põgenemistubade kompleksi,“ kommenteeris üks kahest CCCP Põgenemistubade asutajast.

Põgenemistoad on hinnatud firmaürituste korraldajate seas. Näiteks on Pärnu vanglast põgenenud teiste hulgas ka Kalev AS ja Põltsamaa Felix 55-liikmelise seltskonnaga.

Kalevi büroojuht Kaire Kattai jäi vanglas korraldatud suurüritusega rahule ning kommenteeris üritust järgnevalt: „Kalevi ja Põltsamaa Felixi inimestele oli pusimine CCCP Põgenemistubades põnev ning adrenaliinirohke üritus. Mängude tegijad olid sisse toonud üllatuslikke elemente, mida teistes samalaadsetes kohtades ei ole kogenud. Põgenemistubadele lisaks oli meil ekskursioon endise vangla territooriumil. Jalutuskäik asutuses oli samuti väga huvitav ja sisaldas palju meile varem teadmata fakte.“

Meelelahutuslikule osale lisaks oli üritusel praktiline väljund. „Meie ürituse eesmärk oli meeskonnatöö arendamine. Tahtsime panna oma töötajad uudsesse olukorda ja usun, et see toimis täpselt nii, nagu olime soovinud. Iinimesed olid paigutatud tiimidesse sedasi, et suhtlus ja koostöö toimuksid nende töötajate vahel, kes tavaliselt igapäevases tööprotsessis omavahel kokku ei puutu. Kindlasti julgen soovitada Pärnu vanglat ühisüritusteks. See on põnev, adrenaliinirohke ning väljakutseid esitav ettevõtmine igas vanuses ja erinevas füüsilises vormis inimestele,“ lisas Kattai.

Kuid CCCP Põgenemistoad ei piirdu üksnes firmaüritustega. Eristumaks oma konkurentidest, korraldavad nad näiteks ka inimrööve erapidude osana. Kõlab ekstreemselt? Asi on aga lihtne! Kokkulepitud ajal ja kohas röövitakse ürituse peasüüdlane, pistetakse hullusärki, seotakse silmad ja toimetatakse põgenemistuppa. Sünnipäevale, poissmeeste- ja tüdrukuteõhtule tellitakse sedalaadi üllatusi üsna tihti.

CCCP Põgenemistubade tegemistega saab tutvuda kodulehel www.pogenemistoad.ee.

Emadepäeva puhul on Pärnu vanglas CCCP Põgenemistubade avatud uste päev, kuhu saab end osalejaks märkida Facebookis.