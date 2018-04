TOP 10 | Faktid The Beatles’i hittide kohta, mis panevad bändi sootuks teise pilguga vaatama

VAATA videost kuidas vanameister McCartney 2013 aastal lives taasesitas.

"From Me To You"

See on tüüpiline biitlite lugu ja ühtlasi ka nende teine kõige populaarsem singel. Mis tegi sellest loost aga sellise hiti? Suur osa tunnustust lugude kirjutamise eest läks nii Lennonile kui ka McCartneyle. Küll aga kirjutasid mehed väga harva midagi koos. "From Me To You" on lugu, mille jaoks istusid Lennon ja McCartney koos maha ja tegid koostööd. Tõenäoliselt õnnestus see siis hästi, sest need olid bändi algusaastad ja omavahelisi pingeid oli märksa vähem.

Loe veel

"From Me To You" oli The Beatles'i lugudest number üks hitt Inglismaal. Olenemata sellest, et paljud nende lugudest troonisid edetabelite tippu, siis seda lugu saatis kohe eriline edu. Öeldakse, et "From Me To You" oli biitlite hittlugude reast esimene ja tõenäoliselt lõi soodsa pinnase järgmistele lauludele.

Inglismaal ilmus "From Me To You" 11. aprillil 1963 aastal ja see püsis Inglismaa edetabelite tipus lausa seitse nädalat.

"She Loves You"

Tegemist on südamliku Lennoni ja McCartney kahasse kirjutatud looga, mis on kolmandas isikus. Laulus on mitmeid koht, mis on inspireeritud näiteks biitlite enda ühest teisest loost "Twist & Shout" ja R&B muusikat üldiselt.

Kui hitt oli valmis kirjutatud, asusid biitlid lugu McCartney Liverpoolis asuva kodu garaažis harjutama. Ühel hetkel ilmus uksele McCartney isa, kes küsis poisilt, kas nad ei võiks ometi laulda "Yes, yes, yes", mitte "Yeah, yeah, yeah", sest see on liialt ameerikalik. Seepeale vastas McCartney: "Isa, sa ei saa asjale pihta. Lugu ei töötaks niimoodi."

Kui poisid asusid lugu 1963. aastal lindistama, murdis stuudiosse sisse kamp tüdrukuid. Nad olid valmis milleks iganes, et biitleid näha. Hiljem viis politsei tüdrukud minema.

Olenemata sellest, et "She Loves You" on biitlite üks tuntumaid lugusid, keelati see alguses Ameerikas ära. Hiljem, kui The Beatles sai kuulsamakas ja nad andsid välja loo "I Want To Hold You Hand", lubati esitada ka lugu "She Loves You", mis troonis edetabelite tippu lausa kuus nädalat järjest.

Lugu ilmus 23. augustil 1963. aastal. Vaata videost kuidas nad seda originaalis esitasid!

"I Want to Hold Your Hand"

See on lugu, millega saavutasid biitlid meeletu edu Ameerika Ühendriikides. Kui tavaliselt saadab edu mõnda lugu, millest poleks seda alguses arvanud, siis "I Want to Hold Your Hand" kirjutati spetsiaalselt selleks, et kinnitada kanda Põhja-Ameerika muusikatööstuses.