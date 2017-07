Orgiat pidanud narkouimas kirikuisad saadeti võõrutusravile ja patte kahetsema

Vatikani politsei tegi Briti meedia teatel eelmisel kuul haarangu korterisse, mis kuulub paavst Franciscuse nõunikule, Francesco Coccopalmeriole.

Korteris olevat meedia teatel tarvitatud ohtralt narkootikume ning seal olnud toimunud homoseksuaalne orgia, mille politsei lõpetas, vahendab The Times

Sündmuse muudab tõeliselt skandaalseks asjaolu, et korteri omanik ning üks pidutsejatest oli paavst Franciscuse nõunik, Francesco Coccopalmerio.

Narkouimas kirikutegelased, kes korteris pidutseid, on tänaseks saadetud võõrutusravile ning patukahetsusele ühte Itaalia kloostrisse, mille asukoht ei ole avalikkusele teada.

Antud juhtum on järjekordne juhtum, mis katoliku kiriku mainet avalikkuse silmis rikub. Viimasel paaril aastakümnel on avalikustatud sadu juhtumeid, mille läbi on ilmsiks tulnud alaealiste vastu suunatud seksuaalkuriteod kirikukoolides.

Kuulduste kohaselt saadetakse paavsti nõunik Francesco Coccopalmerio 79-aastasena nüüd pensionile ning tema asemele määratakse uus nõunik.