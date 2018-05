10 põhjust, miks tulla Kuressaare merepäevadele

Juba 22 aastat pikaajaliste traditsioonidega Kuressaare merepäevi

1. Merepäevad toimuvad sel aastal juba 22. korda

Erakogu

Dagamba esineb 22. Kuressaare merepäevadel 11. augustil kell 22.30

Pikaajaliste traditsioonidega Kuressaare merepäevad on 22 aastat rõõmustanud oma sõpru suurejoonelise kontsertprogrammi, mitmekülgse laada, meeleoluka folgikava ja paljude muude tegevustega. Ka sel aastal ei ole tegemist erandiga. Kontsertprogrammi kuuluvad sellised artistid nagu Marko Matvere, Liisi Koikson, Jaan Tätte, Sõpruse Puiestee, Heldene Aeg, Terminaator ja paljud teised. Lastealal toimuvad kahel päeval erinevad mängud, töötoad ja võistlused. Esineb Noortebänd 2017 võitja Rainer Ild. Mitte alati ei juhtu, et teatrit tehakse otse merekaldal – sel aastal saab seda lausa kahel päeval näha. Reedel, 10. augustil ja laupäeval, 11. augustil toimub etendus “Meri põlvini”. Loomulikult ei puudu ka traditsiooniline Haakriku vanakraamilaat, mõttekoda oma sisukate ja põnevate aruteludega ning palju muud mõnusa augustikuise nädalavahetuse veetmiseks.

2. Saarlased

Erakogu

Merepäevadel ei saa üle ega ümber saarlastest. Ja miks peakski. Saarlased on ju tuntud oma külalislahkuse poolest. Juba muinasajal olid saarlased ka kõvad meremehed ja maailmarändurid. See rännakute kogemus ja salapära on iga saarlase silmis ning olekus. Ja loomulikult huumorimeeles. Saarlaste kultuurist saad osa folgiprogrammis, toidust laada- ja messialal, ajaloost, külalislahkusest ja muhedast meelest kogu saarel.

Olete meitele oodatud!

3. Ö ja öö





Erakogu

Saare murre on tuttav kogu Mandri-Eestis. Aga kas sa teadsid, et saare murre jaguneb veel omakorda Muhu, Ida-, Kesk-, ja Lääne-Saaremaa murdeks? Iseloomuliku ö-tähe tunneb ära iga mandrikas. Saarlased omakorda kuulavad mandrimeeste lainega ö-d ja arutlevad, kas seda üldse tarvis ole. Õnneks on augustikuu ööd veel piisavalt soojad ja tähesajused, et leida ühine keel.

4. Kuressaare linnus

Erakogu

Kuressaare linn on pika ja värvika ajalooga. Linna suurim vaatamisväärsus on 14. sajandist pärit Kuressaare piiskopilinnus. Merepäevad toimuvad linnuse vallikraavide ja mere vahel Raiekivi säärel. Linnuse vallikraavi pervel avatakse merepäevade ajal ajalooline pukktuulik.

5. Loodus

Erakogu

Saaremaal on üle 80 järve (sh Kaali kraater ), iseloomulikud kadaka- ja sarapuulood, allikad, pankrannik ning erakordselt liigirikas loodus. Sel aastal nähti üle mitmekümne aasta Saaremaal isegi karu (kes mingil põhjusel ei tahtnud põdraga hästi läbi saada, ju oli põder mõnelt pisemalt naabersaarelt meie kanti uidanud).

6. Meri

Erakogu

Kuressaare merepäevad on mönusaim merefestival Eestis. Meri on nii tugevalt ja sügaval saaremaalase hinges, et meie silmadki on tuulise mere karva. Kogu festivalialal pole kohta, kus meretuul ja -kohin või jutud merest sinuni ei jõuaks. Folgiplatsil keerutatakse jalga merekohina saatel, tühja kõhtu aitab täita merevaade. Meelelahutust pakuvad purjeis paadid.

7. Haakriku laat

Erakogu

Lisaks muule laadamelule saab sel aastal merepäevadelt nii ehtsat haakrikku ja antiiki kui ka asjatundlikku nõu vanavara kohta Haakriku laadalt. Haakrik on saarlaste murdesõna. See Jämaja, Anseküla, Kihelkonna ja Mustjala kihelkonnas tuntud murdesõna tähendab laevadelt merre kukkunud lasti riismeid, laevahukust jäänud asju ja muud taolist kasutuskõlblikku vara, mis meri kaldale uhtunud.

8. Seiklused

Erakkogu

Lisaks Eesti mönusaimale merefestivalile Kuressaare merepäevad pakub Saaremaa lõputult võimalusi aktiivseks puhkuseks perega – seikluspargid, ainulaadsed loodusnähtused, looduspargid, matkarajad, muuseumid ja palju muud.

9. Toit

Erakogu

Saaremaa leib, ölu, kala, limonaad, jäätis, mesi, sinep. Need ja paljud teised kohaliku toidu valmistajad leiad Kuressaare merepäevadel laada- ja messialalt.

10. Kontserdid

Erakogu

22 aasta jooksul on merepäevadelt läbi käinud kogu Eesti muusika paremik. Lavalauad on näinud välismaiseid artiste, orkestreid, soliste, alternatiivmuusikat, rokki ja palju muud. Ka 22. Kuressaare merepäevade programm on pikale ajaloole väärikat lisa andev.