Visat Nature tähistab Maa päeva eriliselt

Sel pühapäeval tähistatakse Maa päeva ning telekanal Viasat Nature pani sel puhul kokku spetsiaalse programmi.

Maa päeva tähistatakse igal aastal peaaegu 200 riigis ning see on suurim keskkonnasündmus, millest võtab osa enam kui miljard inimest üle terve maailma. Toimub palju erinevaid üritusi, mille eesmärk on juhtida tähelepanu keskkonnaprobleemidele ja kaasata inimesi nende lahendamisse.

Käesoleval aastal tähistatakse 22. aprillil järjekorras 48. Maa päeva, keskendudes eelkõige kolmele teemale, milleks on ekstreemsed ilmastikutingimused, bioloogiline mitmekesisus ja väljasuremine, ning plastmassireostus. Viimane neist on ka aasta peamine teema.

Foto: Viasat Nature

Üha kasvav plastmassikogus ähvardab planeedi jätkusuutlikkust, mürgitab ja kahjustab mereelustikku, häirib inimese hormoonide tasakaalu, reostab meie randu ja maastikke ning ummistab prügilaid. Selle vastu võitlemiseks on 2018. aasta Maa päev pühendatud inspiratsiooni ja informatsiooni levitamisele, et muuta inimeste tõekspidamisi seoses plastiku kasutamisega.

Foto: Viasat Nature

Viasat Nature teadvustab looduse erakordsust ning annab enda panuse, et jagada Maa päeva olulist sõnumit. Tuntud saatejuhid toovad televaatajateni hingepuudutavad, kohati tavapärased ja kohati erakordsed lood inimeste ja loomade vahelistest suhetest. Viasat Nature’i programm keskendub sel päeval ekstreemsetele ilmastikunähtustele, mis korduvad üha sagedamini, mille puhul on teaduslikult tõestatud inimkonna osalus nende tekkes.

Spetsiaalselt Maa päevale pühendatud programm kestab kogu päeva ja selle eesmärk on tõsta keskkonnateadlikkust ning rõhutada keskkonnakaitse vajalikkust. Kavas on põnevad ja õpetlikud saated, mis avardavad silmaringi ja mõjutavad arusaama meie planeedil toimuvast. Eetris on näiteks sellised sarjad nagu “Vulkaanilised Odüsseiad”, “Salakaval maa”, “Vulkaanide jõud” ja “Tujukas maa”

