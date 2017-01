Uus aasta ETV-s: "Foorum" on edaspidi eetris teisipäeviti, "Terevisioonil" üks uus juht

Andres Kuusk Foto: Priit Simson

ETV-s on uuel aastal eetris mitmed uued saated ning muudetud on ka varasemalt eetris olnud saadete algusaega. Näiteks väitlussaade "Foorum" on sel aastal eetris teisipäeviti ning tavapärasest varasemal ajal ehk kell 20.00.